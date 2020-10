Con l’avvio della fase dei Live Show, parte anche il televoto di X Factor 2020. I 12 concorrenti all’ultima fase del programma possono essere supportati dal pubblico da casa attraverso diverse modalità di voto.

La fase di voting sarà attiva solo durante la diretta dei Live Show di X Factor 2020. Il televoto è completamente gratuito tramite web, app di X Factor, Twitter, Smartwatch e Decoder Sky.

Di seguito i dettagli.

Il televoto di X Factor 2020 durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi;

Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia”;

App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter;

Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter;

Decoder Sky:canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.

Oltre a consentire il voto, l’app di X Factor 2020 consentirà sezioni aggiuntive, quali:

HOME: sezione con i contenuti editoriali;

XF CLAP con l’applausometro;

PROTAGONISTI: dedicata a giudici e concorrenti



Nell’app c’è poi la già citata sezione VOTA: per votare il proprio concorrente preferito tra quelli in gara.

X Factor 2020 lascia spazio ai brani inediti dei concorrenti: saranno presentati già nel primo Live Show in onda in diretta giovedì 29 ottobre per poi essere pubblicati all’interno della compilation X Factor Mixtape 2020 venerdì 30 ottobre.

I Live Show di X Factor 2020 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

In giuria quest’anno ci sono Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton: scopri le squadre!