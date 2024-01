I Negramaro hanno incontrato Jovanotti all’ospedale dove si è appena sottoposto all’intervento. La band ha pubblicato uno scatto sui social, condiviso con il cantautore di Bella, con un messaggio d’amore per il collega.

I Negramaro incontrano Jovanotti

La band di Giuliano Sangiorgi ha raggiunto Jovanotti all’Humanitas di Rozzano, Milano, per portargli il loro affetto a seguito dell’intervento cui il cantautore si è sottoposto nei giorni scorsi. Per testimoniare l’incontro, sui loro profili social i Negramaro hanno postato uno scatto che li ritrae insieme al collega.

In allegato, la band salentina ha scritto:

“È davvero bellezza infinita, sempre, è una stella che brilla e pronta a farlo con una luce ancora più forte di prima. Siamo andati a portargli un po’ d’amore fraterno, pensavamo… ma alla fine è sempre lui a lasciarti qualcosa di indescrivibile, qualcosa di cui sei tu stesso ad aver bisogno: l’energia di tutto l’universo, in un sorriso e in un abbraccio soli. Ti vogliamo bene, fratello! Non vediamo l’ora che sia musica e vita insieme, sul palco e fuori dal palco, ovunque sia… torna presto a splendere per tutti noi!”

Lo stesso Jovanotti ha parlato di “una visita bellissima”, spiegando che lui e la band sono “amici per la vita”.

Perché Jovanotti è stato operato

Jovanotti, come già detto, è stato operato martedì 16 gennaio all’Humanitas di Milano. L’operazione si è resa necessaria a seguito della caduta dalla bici del 16 luglio, che gli aveva provocato una frattura al femore e alla clavicola.

Per questo motivo il giorno dopo, 17 luglio, si era sottoposto a un primo intervento per l’installazione di un chiodo di titanio. Arriviamo, quindi, al 16 gennaio. All’Humanitas di Milano Jovanotti è stato nuovamente operato per “ricostruire il femore che non era allineato correttamente”, che “non mi permetteva di camminare senza stampelle”.

Durante l’incontro dei Negramaro con Jovanotti all’ospedale, inoltre, il cantautore e la band hanno parlato della partecipazione di Giuliano Sangiorgi e la sua squadra al Festival di Sanremo 2024.

