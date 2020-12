Il duetto di Emma Marrone e Blind su La Fine di Nesli, nella versione di Tiziano Ferro, è tra le esibizioni che aprono la finale di X Factor 2020.

Ogni giudice duetta con il proprio concorrente finalista nel corso della prima manche dell’ultima puntata di X Factor 2020. Emma Marrone, a capo del team degli Under Uomini, porta in finale solo Blind e con lui duetta sulle note di un brano molto profondo e intimo della musica italiana.

La coach ha scelto di puntare su La Fine di Nesli, che lei e il concorrente proporranno però nella versione successiva realizzata da Tiziano Ferro.

Il duetto di Emma Marrone e Blind su La Fine di Nesli a X Factor unisce due mondi apparentemente molto lontani. Da un lato il pop main stream di Emma, dall’altro la volontà di Blind di mettersi alla prova cimentandosi con un pezzo tanto impegnativo quanto profondo.

La Fine è un brano che Nesli ha rilasciato nel 2009 nell’album Fragile – Nesliving Vol. 2, suo quinto disco in studio. La canzone è stata molto apprezzata dal pubblico e tra gli estimatori del pezzo c’era anche Tiziano Ferro.

L’artista di Latina ha voluto successivamente proporre una sua personale versione de La Fine, nel 2011, all’interno del disco L’Amore è Una Cosa Semplice, che includeva 14 canzoni in totale, tra cui La Fine di Nesli e il duetto sulle note di Karma con John Legend.

La Fine è stata scritta da Marco Zangirolami e da Nesli.

Chiedo scusa a chi ho tradito, e affanculo ogni nemico

Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda

E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta

Questa vita ha conquistato me e io l’ho conquistata

“Questa vita” ha detto mia madre “figlio mio va vissuta,

Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa”

Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca

E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

Non ce l’ho mai fatta, ho sempre incassato,

E sempre incazzato, fino a perdere il fiato

Arriverà la fine, ma non sarà la fine

E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano

Come un bel film ma che purtroppo non guarderà nessuno.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo,

Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo

Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita,

Non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato

Facile, dolce perché amaro come il passato

Tutto questo mi ha cambiato

E mi son fatto rubare forse gli anni migliori

Dalle mie paranoie e da mille altri errori

Sono strano lo ammetto, e conto più di un difetto

Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto:

“Io ti salvo stavolta, come l’ultima volta”.

Quante ne vorrei fare ma poi rimango fermo,

Guardo la vita in foto e già è arrivato un altro inverno,

Non cambio mai su questo mai, distruggo tutto sempre,

Se vi ho deluso chieder scusa non servirà a niente.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole