Oh Oh Oh di N.A.I.P. ha più di un punto di forza: il primo è quel basso vocale che accompagna l’intero brano, una sorta di colonna vertebrale dell’arrangiamento o, e vogliamo essere brutali, il suono cingolato di una motosega. Probabilmente l’intento di Michelangelo Mercuri, questo il nome di battesimo del cantautore di Lamezia Terme, era proprio questo: scavare a ritroso sugli errori e falciare qualche testa con l’autoironia.

Oh Oh Oh di N.A.I.P., infatti, gioca sulla sua predisposizione a ripetere gli errori, specialmente in termini di relazioni amorose. Michelangelo è un polistrumentista meticoloso e attento, e seppur questo inedito sembri un canto disimpegnato, se ascoltiamo da vicino ci accorgiamo che così non è.

Il talento di un artista è anche saper rendere interessante la leggerezza: Oh Oh Oh di N.A.I.P. è la presa di coscienza, la zona di comfort che paradossalmente troviamo nello stare male. Capita molto spesso, infatti, di promettere a noi stessi di non frequentare più determinate persone, di non assumere più quell’atteggiamento logorante e avvilente eppure, all’ennesima occasione, inciampiamo di nuovo.

Michelangelo lo dice chiaramente: “Come un idiota di nuovo sbaglio“, e dice che la parte più interessante degli errori è la promessa di non commetterli più.

Il progetto N.A.I.P. già dal nome, ha del genio: “Nessun Artista In Particolare”, e in questo progetto Michelangelo si dedica a tutto, a partire dagli strumenti fino alle produzioni. Lui suona batteria, loop station, chitarra, synth e canta. Nel 2019 ha pubblicato il disco d’esordio Nessun Disco In Particolare, nome fedele alla natu]ra del progetto.

Michelangelo ha scelto l’esperienza solista dopo aver militato nei Dissidio, formazione rock sperimentale lametina che gli ha permesso di conoscere la realtà dell’underground calabrese e non solo. Di seguito il testo e l’audio di Oh Oh Oh di N.A.I.P., un racconto interessante sulla presa di coscienza.

Testo