Il duetto di N.A.I.P. e Mika a X Factor 2020 sarà sulle note di un noto brano del giudice: Lollipop. Per la finale del programma targato Sky, il coach della categoria Over ha scelto di cantare Lollipop con l’unico concorrente che porta all’ultima puntata. TUTTO SULLA FINALE DI X FACTOR 2020.

Un brano divertente ma non troppo facile nella sua struttura rappresenterà un’ulteriore prova per l’eclettico N.A.I.P. che ha fatto della sua particolarità stilistica il punto di forza della permanenza nel programma. Di settimana in settimana, ai Live Show, N.A.I.P. ha dimostrato ai giudici Emma Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli che la scelta di Mika era più che valida e proprio lui è l’ultimo concorrente del team Over ancora in gara.

In finale sarà decisivo il televoto del pubblico da casa, che deciderà le esclusioni dei concorrenti che non arriveranno all’ultimo scontro. La serata si aprirà con i duetti dei giudici di categoria con i rispettivi concorrenti e c’è grande attesa per il duetto di N.A.I.P. e Mika sulle note di Lollip.

A scegliere il brano è stato Mika che negli scorsi giorni ha comunicato la sua scelta al finalista. Fondamentale sarà l’intesa sul palco e la complicità nel duetto che segnerà la prima manche. Dopo la prima manche, infatti, un concorrente verrà eliminato e non potrà proseguire verso le altre due fasi della finalissima di X Factor 2020.

Per il suo concorrente, Mika ha deciso di puntare tutto su Lollipop, il brano che ha scritto in collaborazione con Jane Edwardson e rilasciato nel 2007 nell’album Life in Cartoon Motion.

Hey, what’s the big idea? Yo Mika

I said

Suckin’ too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down (girl)

I said

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Say love, say love

Or love’s gonna get you down

Say love, say love

Or love’s gonna get you down

I went walkin’ with my mama one day

When she warned me what people say

Live your life until love is found

‘Cause love’s gonna get you down

Take a look at the girl next door

She’s a player and a down right bore

Jesus loves her, she wants more

Oh bad girls get you downSinging

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Say love, say love

Or love’s gonna get you down

Say love, say love

Or love’s gonna get you down

Mama told me what I should know

Too much candy gonna rot your soul

If she loves you, let her go

‘Cause love only gets you down

Take a look at a boy like me

Never stood on my own two feet

Now I’m blue, as I can be

Oh love couldn’t get me downSinging

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Say love, say love

Or love’s gonna get you down

Say love, say love

Or love’s gonna get you down

I went walking with my mama one day

When she warned me what people say

Live your life until love is found

Or love’s gonna get you down

Singing

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Say love (say love), say love (say love)

Or love’s gonna get you down

Say love (say love), say love (say love)

Or love’s gonna get you down

Mama told me what I should know

Too much candy gonna rot your soul

If she loves you, let her go

‘Cause love only gets you down

Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, lollipop

Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, lollipop

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down

Say

Sucking too hard on your lollipop

Or love’s gonna get you down (lollipop)