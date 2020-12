Quando ascolti One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade ti senti come all’interno di una DeLorean per un viaggio a cavallo tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90, proprio quelli in cui Seattle dettava legge dopo aver preso il meglio del punk e il lato più nascosto del metal.

Sì, perché One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade ha tutto l’occorrente per farci usare il predicato “spaccare”: una batteria essenziale e picchiata da far male, un basso distorto in fuzz (grazie, ingegneri del suono, per questa scoperta) e un synth che ripete un riff che probabilmente accompagnerà qualche spot. Daniele e Francesco, rispettivamente insegnante di chitarra e sound engineer, hanno 24 e 25 anni e arrivano da Filottrano (Ancona), centro abitato che ora profuma di Aberdeen e/o Albino, a seconda della latitudine.

Il duo marchigiano, non a caso, ha duettato con Alberto Ferrari dei Verdena sulle note di Muori Delay (da Requiem, 2007) un incontro ufficiato dal coach Manuel Agnelli che ha saputo ricreare un po’ di nineties negli studi di X Factor 2020.

Nel testo di One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade c’è tutto quel porn-pulp cui spesso chi cavalca la scena alternativa ricorre – ricordiamo Il Teatro Degli Orrori nel brano Non Vedo L’Ora – e la scelta funziona. Il progetto nasce nel 2016 con un EP autoprodotto mentre nel 2020 esce il primo disco ufficiale, eponimo, prodotto da Giacomo Florenza.

Con il loro sound deciso e il testo accattivante, senza escludere il groove né le dinamiche di dialogo tra basso distorto e synth, i Little Pieces Of Marmelade si rivelano una delle novità più interessanti della scena italiana, grazie al cantato in inglese che rende il progetto appetibile anche per la scena internazionale.

Di seguito il testo e la traduzione di One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade.

Testo

I had a dream Mr. Bones

One cup of happiness for me and Frankie

That girl is sniffing my a.. and I think she needs it One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye I’d like to be your sex machine

Sixtynine is a magic number

Cellulite loves going to Jesus One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress My dream has come true Mr.Bones

I pray the funk will make me freak

I pray the funk will not make me dill One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

Traduzione