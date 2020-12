I Little Pieces Of Marmelade duettano con gli Afterhours in Veleno. Il gruppo di Manuel Agnelli si ritrova sul palco della finale di X Factor per il duo portato fino in fondo dal loro frontman e con un brano che è un grande classico del loro repertorio.

La prova con gli Afterhour concorrerà alla conquista della vittoria finale, che sarà decretato nella serata del 10 dicembre con la conduzione di Alessandro Cattelan che è tornato alla guida dello show dopo aver superato il Coronavirus.

Frankie e DD divideranno il palco con Casadilego, Blind e NAIP, giunti alla finale con gli altri giudici Mika, Emma ed Hell Raton. Ognuno di loro duetterà con il giudice di riferimento, per una prova in più per la finale del programma condotto in un anno diverso, caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

I Little Pieces Of Marmelade hanno conquistato i giudici fin dai provini con il brano One Cup Of Happined. Il gruppo è stato assegnato alla squadra di Manuel Agnelli, che quest’anno ha seguito le band com’era accaduto nel 2018 per i Maneskin che avevano raggiunto la finale con il brano Chosen.

Veleno, che canteranno con gli Afterhours, è contenuta nell’album del 1997 Hai Paura Del Buio?, il primo che hanno cantato in italiano dopo Germi del 1995. Sul palco di X Factor, con i Little Pieces Of Marmelade, si esibirà il gruppo al gran completo e non solo con Manuel Agnelli, ma anche con gli altri componenti del gruppo che – qualche anno fa – ha festeggiamo i primi 30 anni di carriera.

La finale di X Factor si terrà il 10 dicembre, in prima serata, su Sky Uno. Alla conduzione ci sarà Alessandro Cattelan, mentre i giudici si giocheranno la finale con un concorrente a testa. Per i Little Pieces Of Marmelade non sarà una finale facile, ma proveranno a conquistare il primo posto anche attraverso l’esibizione con gli Afterhours in Veleno.

Testo di Veleno degli Afterhours