Dopo 6 anni ritornano i concerti dei Negramaro negli stadi: nel 2024 la band di Giuliano Sangiorgi è pronta a riprendersi la scena live con spettacoli che raccoglieranno la folla oceanica dei fan, con qualche novità.

Concerti dei Negramaro negli stadi, le date del 2024

Nell’ultima ora la band salentina ha annunciati i primi appuntamenti:

15 giugno 2024 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

22 giugno 2024 – Milano, Stadio San Siro

I biglietti saranno disponibili dalle 16 di lunedì 23 ottobre in esclusiva per gli iscritti al fan club Lu Forum, mentre la prevendita generale partirà dalle 16 di martedì 24 ottobre su TicketOne. A quanto pare l’universo Negramaro porterà molto presto delle novità. La band, infatti, in calce all’annuncio dei concerti negli stadi ha aggiunto: “Torniamo negli stadi dopo 6 anni per raccontare un nuovo capitolo della nostra storia, insieme, con musica nuova all’orizzonte“.

Galatina, Negramaro Back Home e il duetto con Fabri Fibra

Il 6, il 7 e l’8 novembre 2023 uscirà nelle sale Negramaro Back Home, il film-concerto che documenta l’evento tenuto dalla band salentina a Galatina ma anche i 20 anni di musica insieme. Ricordiamo, inoltre, che l’evento a Galatina ha scatenato furiose polemiche per via dell’organizzazione, con utenti che non sono riusciti a raggiungere la location nonostante avessero pagato il biglietto.

Giuliano Sangiorgi ha provato a mediare con un video messaggio, ma senza risultati.

Il 15 settembre è uscito il singolo Fino Al Giorno Nuovo, il singolo con Fabri Fibra che racconta la liberazione da una condizione tormentata. Settembre è stato anche il mese della tre giorni della band all’Arena di Verona. Dopo un’estate trascorsa sul palco, quindi, i Negramaro già si preparano a tornare dal vivo e a proporre nuova musica in un 2024 che si fa sempre più atteso.

