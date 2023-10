Esce il film Negramaro Back Home al cinema. L’annuncio oggi, via social da parte della band guidata da Giuliano Sangiorgi che di recente ha fatto discutere più per coloro che non sono riusciti a raggiungere il concerto di Galatina che per l’evento in sé.

“Negramaro Back Home – Ora So Restare” è il film che racconta le emozioni, la vita, la musica dei Negramaro nel corso dei loro primi 20 anni di carriera. Troveremo dunque la connessione, il ritorno a casa e tutti i primi 20 anni di carriera del gruppo, al cinema per tre giorni a novembre.

Per i Negramaro, dunque, l’occasione di approdare sul grande schermo per continuare a festeggiare i primi due decenni di musica insieme. “È una promessa di futuro!”, scrive il gruppo sui social. Peccato che invece nel passato più recente di questi 20 anni ci sia una triste macchia all’insegna della disorganizzazione più pura e dei tanti fan in possesso dei biglietti in coda lungo la strada per l’aeroporto di Galatina, raggiunto a concerto già iniziato o addirittura mai raggiunto.

Il film sarà nelle sale aderenti all’iniziativa, con la regia di Giogio Testi. Debutterà al Roma Cinema Fest il 20 ottobre per arrivare nelle sale cinematografiche della penisola a novembre. Tre le giornate di programmazione: 6/7/8 novembre.

Cosa aspettarsi, dunque, da questo film sui Negramaro? Sicuramente l’evento che ha tanto fatto parlare questa estate ma (forse) non soltanto questo. Lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, sui social arriva la locandina del film.