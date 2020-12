I Negramaro e Madame ospiti alla finale di X Factor con un brano tratto dall’ultimo album di inediti che la band salentina ha rilasciato il 13 novembre scorso.

L’esibizione dei Negramaro con Madame accompagnerà quelle dei concorrenti in gara, che proveranno a conquistare la vittoria di quest’edizione così diversa dalle altre e caratterizzata dall’emergenza sanitaria.

Il nuovo album dei Negramaro, quello che contiene Non è Vero Niente, è stato rilasciato a tre anni dalla precedente prova di studio – Amore Che Torni – pubblicato dopo che la band aveva appianato alcune divergenze che stavano conducendo allo scioglimento del gruppo.

Il duetto con Francesca Calearo è stato il primo brano a essere stato annunciato, prima ancora che tutta la tracklist fosse resa nota. Si tratta anche dell’unico brano a essere stato proposto a due voci. Il singolo di lancio è invece la title track, Contatto, che hanno presentato al momento dell’annuncio dell’album.

Per il momento, l’esibizione sul palco di X Factor rappresenta l’unico momento live del gruppo, che non potrà tenere concerti fino alla ripartenza degli eventi, determinata dall’andamento della pandemia e dell’eventuale arrivo di un vaccino sicuro.

Durante il lockdown, i Negramaro – e in particolare Giuliano Sangiorgi – hanno tenuto vivo l’interesse del pubblico attraverso i continui interventi sui canali social ufficiali del gruppo e personali. Avevano inoltre anticipato che, nel nuovo album, ci sarebbe stata l’orchestra.

Inoltre, nelle settimane di quarantena, i Negramaro hanno pubblicato un singolo con gli OneRepublic che hanno destinato alle radio proprio nei giorni del lockdown. Il brano s’intitola Better Days – Giorni Migliori e sarà inserito nel prossimo album della band di Ryan Tedder.

Non è vero che mi manchi

È solo aria nei polmoni

Ora che la tiro fuori

Tornano tutti i respiri (eh)

E mi sentirò già meglio

Basta che io non ti guardi, eh

E in un attimo sparisci

Come se non esistessi (come se non esistessi)



Non è vero che ti cerco

Sono giorni in cui ti vedo

Dentro tutte quelle cose

Che con te poi c’entran poco

E sei tu a farti trovare

Nelle stanze o nelle strade

Nelle solite rincorse

Nelle stupide riviste



Non è vero

E allora spiegami

Come faccio poi a nascondermi

Che nel buio di una notte

Sai sorprendermi

E allora credimi

Se ti dico che sai illudermi

E che sai sempre convincermi che è vero

Non è vero che ti chiamo

Nel silenzio urlando il nome (nome)

Perché avrei troppa paura, sì

Di sentire la tua voce

La mia voce in un posto un po’ affollato

Certo, avrebbe avuto senso, ma

Da solo in una stanza

Io potrei avere un infarto (ecco fatto)



Non è vero che ti cerco

Sono giorni in cui ti vedo

Dentro tutte quelle cose

Che con te poi c’entran poco

E sei tu a farti trovare

Nelle stanze o nelle strade

Nelle solite rincorse

Nelle stupide riviste

Non è vero



E allora spiegami

Come faccio poi a nascondermi

Che nel buio di una notte

Sai sorprendermi

E allora credimi

Se ti dico che sai illudermi

E che sai sempre convincermi che è vero

Non è vero ciò che dico, ma

Amore, ascoltami lo stesso, dai



Tanto non è vero niente, mi vesto di apparenze

Il vero è relativo a quel momento, sai

Ti prometto il mare con uno shottino d’acqua

Non ti dico quel che è vero, non fare altrettanto

Vuoi sapere cos’è vero, cos’è vero?

Ti amo solo per non pensare ad altro

Non partirò con la mia barca quando scende il sole

Non partirò di notte con il mare mosso

E io che ti avrei scritto un libro, sì, e con che parole

Ma ho macchiato sul finale pagine di rosso

Sarò la tua sciccheria, ma ne uscirei stupido

Non posso farti stare, ma ci diamo appuntamento

Ti farò stare male per farti sentire unico



Non posso catturarti, ma catturerò il momento

Non è vero (non è vero ciò che dico)

Non è vero (amore, ascoltami lo stesso)

Non è vero (tanto non è vero niente)

Non è vero, non è vero (non è vero niente, non è vero niente)

È vero (vuoi sapere cos’è vero?)

Tutto quello che non è mai vero (cos’è vero?)

È vero (tanto non è vero niente)

Quando io ti giuro che sono sincero (tanto non è vero niente)

(Non è vero ciò che dico) non è vero

(Amore, ascoltami lo stesso) non è vero

(Tanto non è vero niente) non è vero

(Tanto non è vero niente, non è vero niente) non è vero, non è vero

(Non è vero nie-)