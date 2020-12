Solo di Sofia Tornambene segna la rottura della giovanissima artista col passato. Vincitrice dell’edizione 2019 di X Factor, ci aveva abituati a schianti acustici con i 3 singoli precedenti Tra L’Asfalto E Le Nuvole, Finali Imprevisti e Fiori Viola e oggi Sofia ritorna con un singolo dal taglio elettro-pop, una veste inedita per la sua arte eppure un ottimo contenitore per il suo talento.

Solo di Sofia Tornambene racconta la tensione di trovarsi di fronte a una scelta: cedere alle tentazioni o mantenere il controllo? Per questo il brano si presenta con un ritmo trascinante, una vera e propria seduzione sonora che ci sfiora appena, audace nella scelta del falsetto continuo dal quale le parole del testo si percepiscono a malapena.

Non un difetto, tutt’altro: la voce di Sofia diventa un synth che ci accompagna tra le luci soffuse del club mentre ci muoviamo a rallentatore tra i tavolini, diretti verso quel privè nel quale possiamo scegliere se svoltare la serata o fuggire verso la nostra zona di comfort.

Solo di Sofia Tornambene è stato scritto insieme a Maestro, al secolo Matteo Floris, presente anche tra i collaboratori di Riot, l’ultimo album di Izi.

Piccola promessa della scena italiana, Sofia nasce a Civitanova Marche e sin da piccola segue le orme del padre studiando canto jazz. Nel 2019 ha vinto X Factor 13 nella squadra di Sfera Ebbasta con il brano A Domani Per Sempre. Il suo stile non nasconde mai una potenza ben definita, una carica emotiva che viene fuori anche in questo inedito cambio di rotta che guarda all’r’n’b con gli occhi della dance più raffinata, niente a che vedere con le hit estive.

Il ritmo sostenuto, i filtri audaci alla voce e il testo tutt’altro che banale fanno di Solo di Sofia Tornambene un brano vincente su tutti i numeri.

