L’11 gennaio 2013 il padre di Giuliano Sangiorgi, Gianfranco Sangiorgi, si spense per sempre. Oggi, 11 gennaio 2024, il frontman dei Negramaro ricorda quel giorno tragico con un post pubblicato sui social.

Il padre di Giuliano Sangiorgi

Alle prime ore del mattino Giuliano Sangiorgi ricorda suo padre Gianfranco con messaggio straziante postato sui social. L’elaborazione del lutto non ha mai fine: la perdita di un proprio congiunto, specialmente un genitore, fa sentire chi resta infinitamente piccolo e indifeso. Questo è ciò che il frontman dei Negramaro scrive nel suo post, condividendo una vecchia foto scattata insieme al papà per affidare alla sua bacheca il ricordo.

Nel farlo, il cantautore cita un verso del brano Pezzi Di Te, contenuto nell’album Amore Che Torni dei Negramaro pubblicato nel 2017: “Ritorni tu e ritorneranno le mie ossa… Racconterò pezzi di te, ovunque andrò sarai con me, con me”. Ecco il suo messaggio:

“Pa’, facciamo che ricominciamo tutto? Facciamo che torniamo al momento esatto in cui sono venuto al mondo e tu mi hai stretto tra le tue braccia? Facciamo che abbiamo ancora davanti a noi di nuovo 62 anni da vivere insieme, ma stavolta facciamo che lo sappiamo che il tempo a disposizione, quello che ci è dato è questo, così non perdiamo un istante della nostra vita insieme? Facciamo che sì, ricominciamo tutto! Mi manchi pa’. Sono passati 11 anni da quel maledetto giorno… e non mi abituo”.

Quel tragico giorno

L’11 gennaio 2013 era una giornata come tante a Copertino (Lecce). All’ora di pranzo Gianfranco Sangiorgi, 62 anni, improvvisamente si accasciò. Era un uomo sano, vigoroso, e niente lasciava presagire che stava per consumarsi una tragedia.

In pochissimo tempo un infarto lo strappò alla vita. Fu proprio Gianfranco a regalare al figlio Giuliano la prima chitarra instillando in lui, quasi per caso, la passione per la musica. Quando il giovane Giuliano mise in piedi i Negramaro, Gianfranco canzonava il gruppo come “banda di matti” e dal primo momento sostenne e supportò quel progetto, quel figlio creativo.

Appresa la notizia della morte del padre di Giuliano Sangiorgi, i fan inviarono al cantautore tantissimi messaggi di cordoglio. Non passa anno, da quel momento, in cui il frontman dei Negramaro non ricordi il caro papà.

