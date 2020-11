La storia di Beth Harmon ha incantato proprio tutti. Emersa dal catalogo di Netflix e schizzata in cima alla lista delle serie tv più viste nel mondo, La Regina degli Scacchi ha dimostrato come l’intensità di certe storie umane possa fare breccia nel cuore del pubblico ben più di clamorosi effetti speciali, melense storie d’amore o parate di star sullo schermo. L’unico problema è che i suoi sette episodi vanno giù come un sorso d’acqua fresca e, pur compiendosi in un finale straordinario, la storia di Beth (Anya Taylor-Joy) lascia addosso una gran nostalgia. Per placare la sete da The Queen’s Gambit abbiamo quindi raccolto 5 serie tv simili a La Regina degli Scacchi. Scopriamole subito.

The Great (Starzplay)

Per quanto sia difficile scovare delle serie tv simili a La Regina degli Scacchi tra i cataloghi dello streaming, alcuni dei suoi stili, temi e motivi animano altre splendide produzioni. The Great, ad esempio, propone agli spettatori la storia – rivista in chiave farsesca – dell’imperatrice di Russia Caterina la Grande. Proprio come Beth, anche Caterina (Elle Fanning) sembra intrappolata in un ambiente freddo e noncurante, in cui non ha alcuna speranza di potersi evolvere o esprimere i propri talenti. Ma proprio come Beth, Caterina decide di ribellarsi alle convenzioni e prendere in mano il proprio destino. Nello specifico, sbarazzarsi del marito Pietro (Nicholas Hoult) per diventare imperatrice di Russia e aprire il paese alle grandi innovazioni occidentali.

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

A un primo sguardo è impossibile immaginare che The Marvelous Mrs. Maisel possa accostarsi a La Regina degli Scacchi di Netflix. Eppure Midge (Rachel Brosnahan) e Beth hanno più di un tratto in comune. Entrambe scavalcano le barricate erette attorno a loro – e a qualsiasi altra donna – da una società sessista e reazionaria, ed entrambe lo fanno contando solo su sé stesse e sull’appoggio di pochi, fidati mentori. Da un lato, Beth irrompe in un mondo degli scacchi dominato da uomini scettici, più stupiti che contrariati all’idea di una donna migliore di loro. Dall’altro, Midge smette di rifugiarsi nell’ombra del marito e rifiuta le norme che la vorrebbero ballerina o cantante. Quel che fa, invece, è sconvolgere il pubblico con il suo desiderio di essere una comica, di prendere di mira i ruoli tradizionali e le divisioni di genere della società del tempo.

Mrs. America (TIMvision)

Chi ha amato La Regina degli Scacchi per l’emozione di una riscossa femminile, può provare lo stesso entusiasmo per i destini delle donne in Mrs. America. La lotta, in questa miniserie, non coinvolge singoli individui ma un’intera classe di donne statunitensi – femministe, ma non solo – disposte a superare discordanze personali, politiche e sessuali per scrivere un nuovo capitolo della storia. Quello per cui le versioni televisive di Gloria Steinem (Rose Byrne), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Bella Abzug (Margo Martindale) e altre progressiste lottano, infatti, è l’approvazione dell’Equal Rights Amendment a dispetto dell’opposizione di un folto gruppo di tradizionaliste guidate da Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Dallo scontro fra queste visioni opposte della donna scaturisce una battaglia intensa e senza esclusione di colpi, capace di trasmettere tutta la forza che le donne conquistano nel momento in cui riescono ad allearsi per raggiungere obiettivi comuni.

Mad Men (Amazon Prime Video)

Cosa ci fa Mad Men in una lista di serie tv simili a La Regina degli Scacchi? Le storie delle sue donne, e in particolare di Peggy Olson (Elisabeth Moss), parlano chiaro. Il più bieco sessismo del periodo è rievocato con magistrale efficacia in ogni singola interazione sociale, in ogni trattativa commerciale, in ogni rapporto umano e sentimentale, nella cornice di una Manhattan anni ’60 che sembra aver posto soltanto per le aspirazioni e gli egoismi degli uomini. Peggy e Joan (Christina Hendricks) fanno i conti più di ogni altra donna di Mad Men con questo mondo asfittico, e si ritrovano a lottare con le unghie e con i denti per sfuggire ai ruoli limitanti che gli uomini impongono loro. Peggy, in particolare, è una figura pionieristica che battaglia per le ambizioni professionali schiacciando qualsiasi immagine idilliaca di donna come angelo del focolare.

Euphoria (Sky e NOW TV)

Chiudiamo questa breve lista di serie tv simili a La Regina degli Scacchi con una tra le produzioni più sensazionali del 2019. Pur trattandosi di un teen drama estremistico, Euphoria condivide con la miniserie Netflix la capacità di osservare i suoi personaggi senza alcun timore, cogliendone con grande lucidità le corse verso il baratro. Quel che Euphoria riesce a fare, infatti, è dar conto della potenza prevaricante delle dipendenze su qualsiasi istinto di autoconservazione che una persona possa avere. Come Beth, anche Rue (Zendaya) ha una chiara visione di sé sia in una declinazione di dipendenza che di libertà e, proprio come Beth, anche Rue tende a cedere alla falsa consolazione di un’euforia indotta.