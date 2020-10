I progetti ambiziosi richiedono sforzi considerevoli. È valso per le scorse stagioni e varrà anche per The Marvelous Mrs. Maisel 4, produzione di punta di Amazon Studios e in attesa da mesi di poter tornare al lavoro. Come per la stragrande maggioranza delle serie tv, anche la creatura di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino è stata costretta allo stop primaverile a causa della prima ondata di Coronavirus, e non prevede di dare il via alle riprese prima del 7 gennaio 2021.

È stata la stessa creatrice, sceneggiatrice e showrunner della serie a ragguagliare la stampa sullo stato della produzione nel corso di un panel virtuale del Woodstock Film Festival: Al momento stiamo provando i costumi e lavorando come pazzi per la costruzione dei set. Tutti gli ingranaggi sono in movimento. Siamo anche al lavoro sulle storie, stiamo scrivendo. A dicembre chiameremo a raccolta gli attori e faremo dei table read dei copioni. E poi il 7 gennaio sarà il momento di mettersi ciascuno al proprio posto e, pronti, partenza, via, ha riportato TVLine.

Essere tornati al lavoro non significa però che The Marvelous Mrs. Maisel 4 non subirà alcun cambiamento rispetto al suo stato pre-Covid. Il produttore Daniel Palladino, infatti, ha precisato del corso dello stesso evento che, pur mantenendo il medesimo look and feel delle stagioni precedenti, la serie sarà costretta a reinventarsi dal punto di vista creativo per rispettare gli stringenti protocolli anti-Covid in vigore sui set di Hollywood.

Si prospetta in particolare un più esteso ricorso agli effetti speciali: Ci saranno molti più effetti speciali perché c’è un limite alle cose che possiamo fare, ha spiegato. La scorsa stagione nel primo episodio abbiamo ammassato 850 comparse in un hangar. Quest’anno non possiamo farlo. Ad ogni modo, è stata la rassicurazione, The Marvelous Mrs. Maisel 4 si farà assolutamente. Soltanto in un modo un po’ diverso.

Che la macchina della serie si fosse già messa in moto lo aveva anticipato solo pochi giorni fa Rachel Brosnahan, interprete di Midge Maisel. Ci stiamo rimettendo all’opera lentamente e nella massima sicurezza, spiegava in un’intervista a Stylecaster. Da quel che so stanno costruendo alcuni set e io stessa ho provato per la prima volta molti dei costumi che indosserò [nella quarta stagione]. Non appena sarà sicuro farlo, torneremo al lavoro. Il nostro show è piuttosto esteso, con una troupe abbastanza numerosa. Siamo una famiglia, quindi vogliamo prenderci cura uno dell’altro.

Bocca cucita, invece, su ciò che potrebbe attendere Midge dopo la cocente delusione del terzo finale di stagione, con l’addio forzato alla tournée in supporto di Shy Baldwin. Spero che Midge contini a crescere e a cambiare, si limitava a riflettere Brosnahan. La sua crescita è stata lenta, il che è realistico ma a volte frustrante. Ha vissuto in una bolla per molto tempo. È una donna estremamente privilegiata, che molto lentamente inizia a comprendere quanto questo privilegio abbia alterato la sua visione del mondo. Credo che il fatto di conoscere tanti personaggi diversi la faccia sentire onorata. Sta imparando molto su un mondo meno roseo di quanto immaginasse, quindi aspetto con ansia di scoprire cosa la metterà alla prova nella quarta stagione, concludeva.