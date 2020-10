Al nome di Anya Taylor-Joy sono già accostate diverse performance cinematografiche di alto livello, ma è con l’arrivo de La Regina degli Scacchi su Netflix che la giovane attrice ha l’opportunità di imporsi agli occhi del pubblico come una delle interpreti più sorprendenti della sua generazione. Già ballerina e modella, Anya Taylor-Joy ha iniziato la gavetta nel 2015 con un piccolo ruolo nella serie fantasy Atlantis, ma è con il film horror in costume del 2016 The Witch che ha catturato per la prima volta l’attenzione della critica. Grazie a questo stesso film ha iniziato a collezionare i primi riconoscimenti internazionali, fra i quali il Gotham Independent Film Award for Breakthrough Actor e l’Empire Award for Best Female Newcomers.

Il 2016 di Anya Taylor-Joy è proseguito con altri ruoli cinematografici di rilievo, in particolare nell’horror fantascientifico Morgan e nel dramma Barry, biopic sulla vita di Barack Obama a New York. Il ruolo della svolta è arrivato però nel 2017, anno di uscita del thriller horror Split, scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Nel 2019 è arrivata un’altrettanto acclamata partecipazione al thriller psicologico Glass, nel quale Anya Taylor-Joy è apparsa al fianco di James McAvoy, Bruce Willis, Sarah Paulson e Samuel L. Jackson. Risale infine ai primi mesi del 2020 l’uscita della dramedy Emma, adattamento del romanzo di Jane Austen, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista.

In attesa dell’arrivo sul grande schermo nel prequel di Mad Max: Fury Road – sarà la giovane Furiosa –, Anya Taylor-Joy affronta ora la sfida dello streaming tv. Dopo la miniserie The Miniaturist e un piccolo ruolo in Peaky Blinders è infatti protagonista de La Regina degli Scacchi, miniserie drammatica disponibile su Netflix dal 23 ottobre. Tratta dal romanzo di Walter Tevis, The Queen’s Gambit – questo il titolo originale – è una storia di formazione che esplora il prezzo della genialità.

La storia narrata è quella della giovane Beth Harmon, cresciuta in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni ’50. È in questo contesto che scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi, sviluppando al contempo una dipendenza dai tranquillanti, regolarmente somministrati ai bambini come sedativi. Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour, decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi.

In un’intervista al New York Post Anya Taylor-Joy ha dichiarato di avere molto in comune con la protagonista de La Regina degli Scacchi. Vedo molto di me in Beth. Penso che in fondo sia una persona molto sola. E mi sono immedesimata profondamente in questo, soprattutto ripensando a quando ero piccola. Il suo modo di affrontare la cosa è stato avvicinarsi agli scacchi, per me è stato la recitazione. Ho riscontrato molte somiglianze fra ciò che serve per essere davvero bravi negli scacchi e quel che è necessario per far bene nel settore dell’intrattenimento, si legge.

La Regina degli Scacchi è diretta e sceneggiata dal candidato a due premi Oscar Scott Frank, mentre i produttori esecutivi sono lo stesso Frank, William Horberg e Allan Scott, che è anche il coideatore. Nel cast figurano Anya Taylor-Joy (Beth Harmon), Moses Ingram (Jolene), Bill Camp, Thomas Brodie-Sangster (Benny Watts), Marielle Heller (Mrs. Alma), Harry Melling, Rebecca Root.

Questo il trailer de La Regina degli Scacchi, su Netflix dal 23 ottobre: