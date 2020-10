Ha dominato la primavera dello streaming negli Stati Uniti, conquistato critica e pubblico e ottenuto un Emmy fra un mare di nomination. Ora Mrs. America – su TIMvision dall’8 ottobre con i primi tre episodi – svela al pubblico italiano una versione drammatizzata degli avvenimenti che, tra gli anni ’70 e ’90, hanno contrassegnato il percorso politico dell’Equal Rights Amendment (ERA).

Gli eventi narrati dalla miniserie – sceneggiata da Dahvi Waller – riguardano quella scoppiettante epoca della storia statunitense culminata con la nascita della Moral Majority, una rilevante organizzazione politica vicina alla destra cristiana e al Partito Repubblicano. Gli anni ’70, da cui Mrs. America prende le mosse, sono segnati da scontri di origine ideologica, in cui visioni della vita opposte destabilizzano non solo ciò che le donne pensano e a cui aspirano per sé e le altre, ma l’intero ordine binario su cui la società si è basata fino a quel momento.

Le radicali innovazioni proposte e in parte introdotte dal femminismo dell’epoca sono respite con veemenza dalle opposizioni conservatrici. Mrs. America ne osserva la forza, le peculiarità e le contraddizioni soffermandosi in particolare sull’iter di approvazione dell’ERA e sul fermo no posto dalla conservatrice Phyllis Schlafly, con il sostegno di un gruppo sempre più nutrito di donne disposte a tutto pur di riaffermarsi nel ruolo di angelo del focolare. Cresce dunque in questo contesto la tensione fra movimenti favorevoli e contrari all’approvazione dell’ERA.

Il clima sociale e politico degli Stati Uniti del tempo si surriscalda sempre più con il passare degli anni, il formarsi e lo sciogliersi di allenze politiche strategiche ma non sempre sincere. Le grandi femministe del tempo sono costrette a fare i conti con un malcelato malcontento e l’emergere di correnti minoritarie intente a difendere ciascuna le proprie specifiche istanze. L’opposizione conservatrice, da parte sua, mostra tutte le contraddizioni di donne che desiderano difendere la presunta appartenenza alle mura di casa facendo esattamente l’opposto: lavorando, manifestando, viaggiando e organizzandosi autonomamente.

Per bucare lo schermo e arrivare al cuore del pubblico Mrs. America si affida a un cast d’insieme di straordinario livello. Cate Blanchett interpreta Phyllis Schlafly, reginetta di bellezza diventata la prima grande esponente femminile del movimento conservatore americano. Contraria all’aborto e a una società laica e libera dalle divisioni di genere, dedica la sua vita alla lotta contro la minaccia del movimento di liberazione femminile.

Uzo Aduba – vincitrice di un Emmy per questo ruolo – è Shirley Chisholm, prima donna afroamericana a far parte del Congresso degli Stati Uniti e a candidarsi alle elezioni presidenziali nel 1972. Rose Byrne è Gloria Steinem, la principale esponente del movimento femminista dell’epoca nonché icona pop senza tempo. Margo Martindale è invece Bella Abzug, volto fondamentale del movimento femminista e membro del Congresso per tre mandati.

Sarah Paulson – musa di Ryan Murphy e grande protagonista nella sua nuova serie, Ratched – ha il ruolo di Alice, una figura fittizia inserita nella storia per affiancare Phyllis Schlafly nelle sue lotte. John Slattery presta il volto a Fred Schlafly, marito di Phyllis, importante avvocato, finanziatore del Partito Repubblicano e noto anticomunista. James Marsden è Phil Crane, membro conservatore del Congresso originario dell’Illinois e potente alleato di Phyllis Schlafly.

Nel cast figurano anche Bria Henderson (Margaret Sloan-Hunter), Elizabeth Banks (Jill Ruckelshaus), Tracey Ullman (Betty Friedan), Kayli Carter (Pamela), Ari Graynor (Brenda Feigen), Melanie Lynskey (Rosemary Thompson), Jeanne Tripplehorn (Eleanor Schlafly), Niecy Nash (Flo Kennedy), Olivia Scriven (Liza Schlafly).

Mrs. America arriva su TIMvision l’8 ottobre con i primi tre episodi. I successivi saranno pubblicati con cadenza settimanale.