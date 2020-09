Zendaya, al secolo Zendaya Maree Stoermer Coleman, è appena entrata nella storia degli Emmy Awards. La star, cantante e ballerina statunitense si è guadagnata (a gran sorpresa) il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, sbaragliando una concorrenza degna di rispetto – Jennifer Aniston, Laura Linney, Olivia Colman, Jodie Comer e Sandra Oh. Con la sua vittoria entra nella storia degli Emmy Awards: è infatti l’attrice più giovane ad aver ricevuto il premio nella sua categoria.

La protagonista di Euphoria interpreta l’adolescente problematica Rue, tossicodipendente che cerca un posto nel mondo. Sfacciata, audace e coraggiosa, la serie HBO è stata acclamata da pubblico e critica per il ritratto nudo e crudo della generazione Z. Un ruolo insolito e difficile per l’attrice 24enne (che riprenderà anche nella seconda stagione, in arrivo nel tardo 2021), la quale ha iniziato la sua carriera lavorando in prodotti Disney Channel.

Figlia di padre afroamericano originario di Arkansas e madre metà scozzese e metà tedesca, Zendaya è nata a Oakland il 1° settembre 1996. All’età di otto anni muove i primi passi nel mondo della moda e della danza. Da giovanissima inizia a fare la modella per Macy’s, Mervyns e Old Navy, mentre nel 2009 si affaccia alla musica, imponendosi sulla scena come cantante pop.

Il debutto sul piccolo schermo avviene l’anno successivo con la serie tv A tutto ritmo, prodotta da Disney Channel dal 2010 al 2013. Negli anni successivi si consolida la sua collaborazione con la casa di Topolino: da Buona fortuna Charlie ai film Nemici per la pelle e Zapped – La nuova vita di Zoey. Dal 2015 al 2018 è la protagonista della serie K.C. Agente Segreto, dove torna a interpretare il personaggio di K.C. Cooper, apparso in A tutto ritmo. Nel 2019 partecipa anche a tre episodi della serie Netflix, The OA.

L’approdo sul grande schermo arriva con la Marvel che la sceglie per il ruolo di Michelle “MJ” Jones in Spider- Man: Homecoming, recitando al fianco di Tom Holland. Riprenderà tale parte nel secondo capitolo dedicato all’Uomo Ragno, Spider-Man: Far From Home. Nel 2017 è nel cast del musical The Greatest Showman, dove condivide la scena con High Jackman e Zac Efron. La vedremo, infine, in Dune, nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve e Malcolm & Marie, film girato durante il lockdown.

Il plauso internazionale è di sicuro arrivato con la serie Euphoria, un ritratto onesto e brutale dei giovani di oggi. Ed è proprio a loro che Zendaya si è rivolta nel discorso di ringraziamento per l’Emmy: “Voglio dire che c’è speranza nei giovani. So che il nostro show non è un grandissimo esempio, ma c’è speranza nelle giovani generazioni e voglio dire a tutti i ragazzi lì fuori che vi vedo e vi ammiro. Grazie.”

Non solo attrice, cantante e ballerina ma anche un’attivista e ambasciatrice per l’organizzazione Convoy of Hope, a cui ha devoluto parte del ricavo della cover All of Me.

La carriera di Zendaya è appena all’inizio e nei prossimi anni sentiremo ancora parlare di lei.