Il primo episodio speciale di Euphoria sarà disponibile anche in Italia. In attesa della seconda stagione, la rete americana HBO ha trovato un escamotage per intrattenere i fan. Infatti, complice la situazione pandemica, la produzione del nuovo ciclo di episodi dell’acclamato teen drama inizierà solo nella primavera 2021, con la messa in onda prevista nel tardo inverno.

Euphoria 2 sarà anticipata da due episodi “ponte”, di cui il primo in arrivo su HBO il prossimo 6 dicembre. Intitolato Trouble Don’t Last Always, ritroveremo Rue (interpretata da Zendaya, premiata all’Emmy per il suo ruolo) che ha una ricaduta dopo essere stata lasciata da Jules (Hunter Schafer) alla stazione dei treni. L’episodio è stato scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, e segue Rue mentre si prepara a festeggiare il Natale.

Nel cast dell’episodio Zendaya ritroverà Colman Domingo, che riprende il ruolo dell’ex tossicodipendente Ali, personaggio apparso nella prima stagione. Zendaya ha confermato la notizia tramite i social media, twittando: “Ci mancavano davvero. Due episodi speciali di “Euphoria in arrivo”.

Stando ai primi dettagli, il pubblico italiano non dovrà attendere molto per vedere l’episodio speciale di Euphoria. Se qualche tempo fa c’era qualche dubbio sulla programmazione, ora ne abbiamo la conferma: Sky Atlantic si occuperà della messa in onda dello speciale. I nottambuli potranno guardarlo al canale 110 di Sky in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte tra il 6 e il 7 dicembre – gli orari verranno annunciati in seguito. Lo speciale sarà disponibile anche sulla piattaforma Now TV.

La messa in onda dell’episodio è un’esclusiva per l’Italia. La prima stagione è stata distribuita sullo Sky Box Sets il 26 settembre scorso ed è stata trasmessa sul canale satellitare Sky Atlantic con una maratona dal 26 al 29 settembre 2019.

Euphoria è prodotta in collaborazione con A24 e si basa sull’omonima serie israeliana, creata da Ron Leshem e Daphna Levin. La serie è stata inoltre nominata per un totale di sei Emmy, portando a casa tre statuette durante la cerimonia virtuale dello scorso settembre. Oltre alla performance di Zendaya, Euphoria è stata premiata anche per il trucco contemporaneo, la musica e i testi originali.