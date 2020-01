Hunters su Prime Video si svela per il Super Bowl, nuovo teaser con Al Pacino a caccia di nazisti

Per il terzo anno di fila Prime Video si fa spazio fra i giganti del mercato alzando il velo su una delle sue serie tv di punta. Dopo aver lanciato Hanna (2018) e Jack Ryan (2019), Amazon sceglie l’attesissima Hunters e ne propone un nuovo teaser fra gli splendidi spot trasmessi in vista del Super Bowl.

Questa serie drama in dieci episodi, creata da David Weil e prodotta fra gli altri da Jordan Peele, racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti nella New York violenta del 1977. I Cacciatori – Hunters, come vengono chiamati da tutti – hanno infatti scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni e cospirano per creare il quarto Reich negli Stati Uniti.

Arriva un momento in cui ciascuno di noi deve scegliere fra la luce e l’oscurità. Ma quanto nel mondo c’è così tanta oscurità, forse qualcuno sceglie per noi, commentava il protagonista, interpretato da Al Pacino, nel primo teaser trailer di Hunters.

Non possiamo conoscere il male finché non colpisce, ed è questo il momento di agire, prima che tutto ciò a cui teniamo venga distrutto. L’eclettico team avviava così una sanguinosa ricerca per portare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Il nuovo teaser della serie, appena pubblicato, conferma il radicamento di questa piaga nel tessuto sociale smascherando un nazista alle prese con la più inconfondibile tradizione a stelle e strisce: il barbecue fra amici o familiari nei giardini di qualsiasi quartiere residenziale. I carboni sono ardenti, le bevande ghiacciate. Non è altro che un tipico barbecue americano, recita la voce fuori campo.

La tranquillità della scena è interrotta dall’urlo di una donna nei confronti di un nazista impegnato nel solenne rituale della griglia. Il cambio di tono, sottolineato da suoni via via più tesi, aiuta a spostare l’attenzione sui protagonisti, Meyer Offerman (Al Pacino) e Jonah Heidelbaum (Logan Lerman). Sono fra noi, comunicano e stanno pianificando un attacco, commenta il primo.

Il teaser prosegue fra accenni a ciò che attende gli spettatori al debutto della serie, fissato per il 21 febbraio. La caccia ai nazisti sembra snodarsi fra interrogatori e violenze, passando per ambientazioni di alto livello, tra le quali spicca la Casa Bianca. Non sorprende, in fondo, che i malsani piani genocidi del nazismo abbiano attecchito anche ai piani alti della politica nazionale.

Ancor più dei precedenti, questo nuovo teaser di Hunters su Prime Video allude a temi, toni e ritmi sui quali la serie potrebbe assestarsi. Ci si potrà senz’altro aspettare adrenalina, azione, violenza, cospirazioni e una fantapolitica non poi così irrealistica.

Qualche utile indicazione sugli obiettivi della serie è arrivata dal creatore, David Weil, che in occasione del panel dedicato dalla TCA alle novità di casa Amazon ha descritto Hunters come una lettera d’amore alla nonna.

Mia nonna è sopravvissuta all’Olocausto e mi ha raccontato le sue esperienze in tempo di guerra, ha svelato Weil. Ascoltare le sue parole è stato come leggere fumetti sui supereroi.

Ci sono voluti cinque anni perché il suo progetto diventasse realtà. Mi sono chiesto se fosse un mio diritto di nascita proseguire la storia di mia nonna. Così tanti sopravvissuti non sono più con noi… La comunità si è ristretta, questa è una lettera d’amore a mia nonna.

L’obiettivo dichiarato di Hunters è dunque combattere la xenofobia e i crimini nascosti in favore della verità. Questa serie parla di giustizieri che reclamano il proprio potere e pongono una domanda: se vai a caccia di mostri rischi di diventare un mostro anche tu? È un quesito molto in linea coi tempi, che dovremmo porci in quest’epoca.

Il cast di Hunters comprende Al Pacino, Logan Lerman (Jack & Bobby), Jerrika Hinton(Grey’s Anatomy), Josh Radnor (How I Met Your Mother), Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt), Dylan Baker (The Good Wife), Tiffany Boone (The Chi), Kate Mulvany (Il Grande Gatsby),Greg Austin (Doctor Who), Louis Ozawa Changchien (The Bourne Legacy), Saul Rubinek (Warehose 13) e Lena Olin (Alias).

Per seguire la serie basta abbonarsi a Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Sono sufficienti pochi e semplici passaggi ed è persino possibile approfittare di un periodo di prova gratuita.

Per ingannare l’attesa del debutto di Hunters ci si può affidare alle tante serie tv Amazon Originals, da Jack Ryan a Fleabag, da The Marvelous Mrs. Maisel a The Boys.