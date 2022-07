Sembrerà assurdo dirlo proprio adesso, con il Prime Day praticamente alle porte (l’appuntamento con gli sconti quest’anno è previsto per il 12 ed il 13 luglio, oltre a quello probabile che si terrà anche in autunno, come vi abbiamo descritto in questo articolo dedicato), ma c’è chi, per proprie esigenze, potrebbe volere disdire subito l’abbonamento ad Amazon Prime, cosa che da oggi risulterà essere più facile.

Le associazioni dei consumatori si sono lamentate del fatto che la procedura di cancellazione dell’abbonamento richiede una serie di passaggi complessi, per alcuni anche un po’ macchinosi, a volte poco chiari e costernati da tanti inviti a non abbandonare il servizio. La Commissione Europea, al contrario, ha disposto che la cancellazione di un abbonamento debba essere facile almeno quanto la procedura di attivazione. A quel punto, Amazon ha deciso di impegnarsi affinché le proprie pratiche tenessero conto della nuove normative UE (bisogna adeguarsi, non c’erano altre alternative). Da questo momento, saranno sufficienti appena due click per cancellare il proprio abbonamento ad Amazon Prime, sia attraverso l’ecosistema desktop che tramite l’applicazione ufficiale. Per disdire il servizio bisognerà accedere alla sezione ‘Il mio Amazon Prime‘, recarsi in ‘Gestisci iscrizione‘ e poi su ‘Aggiorna, cancella e altro‘, fino a selezionare la voce ‘Termina l’iscrizione‘. Come potete vedere, i passaggi sono diminuiti rispetto a prima e quindi la procedura può sicuramente ritenersi più snella, proprio come richiesto dalla Commissione Europea.

D’altro canto, Amazon ha fatto sapere che la fiducia degli utenti e la trasparenza usata verso i propri clienti sono la sua priorità, tutto il resto è secondario. L’adeguamento adesso c’è stato: le associazioni dei consumatori possono ritenersi soddisfatte secondo voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

