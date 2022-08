I fan non hanno dimenticato i caldi pomeriggi estivi piazzati davanti alla tv nella speranza che Rai2 si ricordasse di mandare in onda i nuovi episodi di One Tree Hill. Eravamo all’inizio del 2000, lo streaming scarseggiava così come gli spoiler e le news dal set, il nostro futuro era incerto così come la programmazione della serie in mano alla Rai ma adesso i fan stanno per avere la loro rivincita dopo anni di maltrattamenti visto che One Tree Hill arriva su Amazon Prime con tutte e nove le sue stagioni.

Come un bel soffio di vento fresco è arrivata ieri la notizia che One Tree Hill sbarcherà su Amazon Prime dal 20 settembre per la gioia di tutti coloro che hanno seguito la serie andata in onda in Patria dal 2003 al 2012 raccontando la storia dei fratelli Scott e di tutti i personaggi che intorno a loro sono ruotati. Nella prima stagione della serie i personaggi hanno sedici anni e si ritrovano spesso proprio in quella palestra e alle prese con il basket dividendosi tra giocatori e cheerleader con tutto quello che questo comporta in termini di relazioni sociali.

i fan della serie si ritroveranno a riguardare con attenzione le nove stagioni per un totale di 187 episodi mentre chi non ha avuto modo di conoscere Lucas, Scott, i loro amici e le loro famigli avrà modo di farlo dal 20 settembre su Amazon Prime. L’arrivo della serie sulla piattaforma e il successo ottenuto al solo annuncio spingerà adesso gli autori e i produttori a pensare ad un revival?

Nei mesi scorsi lo stesso protagonista Chad Michael Murray ha parlato di un possibile ritorno della serie dicendosi più propenso ad un reboot che un revival vero e proprio: “Un revival di One Tree Hill? Non ne ho idea. Questa discussione è sempre aperta, dico solo questo. Se ne parla sempre. Credo però che ci debba essere una nuova generazione di ‘Tree Hill’. Penso ci siano moltissime questioni nella società di oggi che potrebbero essere affrontate in questa serie“.