In vista dell’Amazon Prime Day, la famosa maratona degli sconti tech in programma dal 12 al 13 luglio 2022, l’e-commerce statunitense ha deciso per l’occasione di consentire ad alcuni clienti di ricevere un vero e proprio rimborso del prezzo annuale dell’abbonamento Prime del valore di 36 euro. Insomma, gli utenti che si affretteranno a sottoscrivere questo tipo di abbonamento entro l’11 luglio 2022, riceverà il rimborso completo del costo previsto. Vediamo insieme come funziona.

Una volta iscritti ad Amazon Prime, l’azienda di commercio elettronico, con sede a Seattle, invierà 6 buoni del valore di 6 euro ognuno che potranno essere sfruttati comprando prodotti sia venduti che spediti dall’e-commerce stesso. Tuttavia, non tutti potranno usufruire di questa straordinaria iniziativa: difatti, si tratta di un “regalo” limitato che Amazon manderà ai primi 1500 clienti entro l’11 luglio 2022. Per chi ancora non lo sapesse, l’abbonamento ai servizi Prime offre consegne in un giorno lavorativo per tutti i prodotti che mostrano la dicitura “Amazon Prime”, consegne gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now, accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video e accesso gratuito al servizio di ebook Prime Reading.

Grazie a questa iniziativa di Amazon, che ha voluto dedicare ai nuovi abbonati in occasione dell’attesissimo e straordinario Prime Day del 12 e 13 luglio, gli utenti potranno utilizzare tutti i servizi Premium, come spedizione rapide e gratuite, Prime Music e Video, cloud per conservare foto, e ricevere un rimborso completo del costo annuale dell’abbonamento. Detto ciò, non resta altro tempo e se anche voi desiderate rientrare tra i 1500 fortunati totali e ricevere il rimborso totale dell’abbonamento Prime dovrete affrettarvi. Nel frattempo, se volete ricevere ulteriori dettagli in merito consultate la pagina ufficiale di Amazon e iscrivetevi subito ai servizi Prime, così magari potreste ricevere i 6 buoni settimanali del valore di 6 euro cadauno. Buona fortuna!

