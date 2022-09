Il primo promo di Grey’s Anatomy 19 è molto più di un semplice teaser: stavolta ABC ha deciso di fare le cose per bene, nel lanciare una stagione che può rappresentare una rinascita per la sua serie veterana oppure affossarla definitivamente. E le impressioni a caldo sembrano far propendere per la prima ipotesi.

Nel promo di Grey’s Anatomy 19 rilasciato il 6 settembre, a un mese esatto dal debutto della stagione, si delinea il nuovo corso del Grey Sloan Memorial Hospital, dopo il finale shock della diciottesima edizione: Meredith Grey prende in mano le redini del programma di specializzazione che ha formato lei e i suoi colleghi, per salvarlo dalla chiusura e per recuperarne la credibilità. Per raggiungere lo scopo, punta su un gruppo eterogeneo di giovanissimi neolaureati che intraprendono la loro specializzazione: ognuno ha i suoi punti di forza e i suoi difetti, i personaggi appaiono caratterizzati in modo che siano immediatamente identificabili dal pubblico e l’interazione tra loro ricorda molto l’arrivo dei Magic Five nel primo episodio della serie. Ad accoglierli in sala operatoria non c’è più Richard Webber ma Meredith Grey e ad affiancarla nel percorso c’è il suo compagno, Nick Marsh.

Il promo di Grey’s Anatomy 19 introduce le new entry Adelaide Kane (che interpreta la dottoressa Jules Millen), Alexis Floyd (Simone Griffin), Harry Shum Jr. (Daniel “Blue” Kwan), Niko Terho (Lucas Adams) e Midori Francis (Mika Yasuda) lasciando che siano loro stessi a raccontare le caratteristiche principali dei personaggi che interpretano. La promessa è quella di ritrovare “tutto ciò che il pubblico ama di questa serie” da sempre, ma con “un’esplosione di novità“, per usare le parole di Francis.

Il promo di Grey’s Anatomy 19 gioca molto sull’effetto nostalgia, mostrando in anteprima alcune scene che richiamano nemmeno tanto sottilmente i classici topos di Grey’s Anatomy: dalla competizione tra gli specializzandi ai flirt tra gli stessi e gli strutturati, ci sono indubbiamente molti tentativi di ritornare alle origini del format, puntando su quegli aspetti narrativi che hanno fatto la fortuna del medical drama ormai quasi vent’anni fa. Per ora questa iniezione di novità fa ben sperare, ma resta da capire quanto peserà l’assenza di Ellen Pompeo.

L’attrice appare nel promo di Grey’s Anatomy 19 nei panni dell’eroina Meredith Grey, ora Cicerone per i nuovi medici in formazione, ma non sarà in scena in più di 8 o 9 episodi. Per ora la si vede chiaramente interagire col nuovo gruppo di tirocinanti, ma la serie dovrà in qualche modo imparare a camminare da sola in sua assenza.

Ecco il promo di Grey’s Anatomy 19, con le prime scene inedite della stagione e l’appuntamento al 6 ottobre su ABC (in Italia su Disney+ in autunno).

