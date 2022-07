Una new entry in Grey’s Anatomy 19 porterà una ventata d’aria fresca nel medical drama ormai fisiologicamente stanco: Alexis Floyd è stata annunciata come nuova interprete della serie ABC e non passerà certo inosservata.

La new entry di Grey’s Anatomy 19 sarà infatti un volto regolare della stagione al via il prossimo 3 ottobre negli Stati Uniti (e successivamente in Italia su Disney+). Il dramma medico prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes accoglierà Floyd nel ruolo di Simone Griffin, una nuova tirocinante di chirurgia del primo anno al Grey Sloan Memorial Hospital. Divertente, intelligente e di successo, la specializzanda ha una complicata storia familiare: cresciuta a Seattle, non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa vicenda personale che la lega all’ospedale. Il suo arrivo sembra una contraddizione rispetto al finale della stagione 18 di Grey’s Anatomy, quando il programma di specializzazione del Grey Sloan è stato smantellato e di conseguenza i tirocinanti sono stati costretti a dimettersi.

Il fatto che questa new entry di Grey’s Anatomy 19 rivesta proprio il ruolo di una tirocinante, potrebbe voler dire che si lavorerà per ricostruire l’eredità di Webber e il programma d’insegnamento che ha dato inizio alla trama della serie. Floyd è una cantante, coreografa e attrice di teatro e cinema, come ricorda Deadline. Nella sua carriera televisiva c’è un ruolo ricorrente nella terza stagione della serie Freeform The Bold Type ma la svolta è arrivata quando Floyd ha ottenuto il ruolo nella miniserie Netflix Inventing Anna, creata e prodotta dalla creatrice e produttrice esecutiva di Grey’s Anatomy Shonda Rhimes: nella serie ispirata alla vera storia di Anna Sorokin, Floyd è apparsa nei panni di Neff, una concierge di un hotel a New York diventata amica della truffatrice Anna Delvey. “Grey’s Anatomy, come tutto lo stile di Shonda, è uno spettacolo che ridefinisce il genere e che rimane magistralmente impegnato nella diversità, attualità e sensibilità. Unirsi al cast nella sua diciannovesima stagione è un onore incommensurabile e, semplicemente, sarà un divertimento sfrenato” ha dichiarato Floyd.

Proprio questo ruolo le ha aperto la strada per diventare una new entry di Grey’s Anatomy 19: le riprese della nuova stagione non sono ancora iniziate (d’altronde la protagonista Ellen Pompeo è in vacanza in Sardegna), ma dovrebbero partire entro la fine di luglio.

