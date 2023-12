Per molti fan, Patrick Dempsey sarà sempre il dottor Derek Shepherd di Grey’s Anatomy. Sono passati otto anni da quando l’attore ha lasciato la storica serie tv, punta di diamante della rete americana ABC.

Da allora, l’attore statunitense si è dedicato a molti progetti, sia nel cinema che nella televisione, riuscendo a riscuotere sempre un gran successo. Tra i lavori dell’era post Grey’s Anatomy ricordiamo La verità sul caso Harry Quebert, Diavoli, Bridget Jones’s Baby e Ferrari.

Pur riconoscendo il valore che ha avuto quel ruolo nel medical drama, Patrick Dempsey resta “ancora un po’ seccato” quando i fan lo identificano ancora col dottor Stranamore, indimenticabile compagno di vita di Meredith Grey. Il suo personaggio è morto bruscamente durante l’undicesima stagione, a causa di un incidente d’auto.

All’epoca la sua uscita di scena suscitò un enorme scalpore, dato che era uno dei personaggi più amati in Grey’s Anatomy. Per molti fan, la sua morte è una ferita ancora aperta.

Eppure Dempsey ha definitivamente chiuso col passato. “Sono grato a quel ruolo ma ormai appartiene al passato”, ha dichiarato in un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, quando gli è stato chiesto se tornerebbe nella serie in caso di resurrezione del personaggio.

“E sono contento che qualche giovane abbia deciso di fare il medico dopo avermi visto”, ha spiegato, sottolineando l’importanza e l’impatto che ha avuto Grey’s Anatomy nella vita delle persone.

“Io ho creato una fondazione per i malati di cancro, perché mia mamma ne è morta. Questo dà un senso alla mia vita, perché alla fine siamo qui per dar vita a qualcosa di utile per gli altri. Per servire a qualcosa”, ha concluso nell’intervista con Sorrisi.

Grey’s Anatomy va in onda dal 2005 ed è attualmente nella sua diciannovesima stagione. Nel corso degli anni sono tanti gli attori usciti di scena. Perfino la storica protagonista, interpretata da Ellen Pompeo, ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi ad altri progetti.

