Grey’s Anatomy 19 ripartirà dalla necessità di affrontare una serie di cambiamenti epocali, dopo che il finale della stagione 18 ha visto una lunga serie di dimissioni, addii e addirittura fughe all’estero.

Attenzione Spoiler!

Grey’s Anatomy 19 dovrà trovare un modo per mandare avanti l’ospedale dopo le dimissioni di Bailey e Webber, la latitanza di Owen con Teddy e la sola Meredith rimasta alla guida di un ospedale dalla reputazione ormai compromessa. Ma davvero spariranno quasi tutti i personaggi principali della serie? A ben vedere, ci sono già un bel po’ di conferme implicite sul cast.

Nell’annunciare il rinnovo di Grey’s Anatomy 19 a gennaio 2022, la creatrice del medical drama Shonda Rhimes ha confermato tra le righe che torneranno la protagonista Ellen Pompeo (di cui pure si è ventilata in seguito una possibile partenza) e gli altri due veterani Chandra Wilson, che interpreta Miranda Bailey, e James Pickens Jr., nei panni di Richard Webber: “Non potrei essere più entusiasta di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Bailey, Richard” ha dichiarato all’epoca la produttrice esecutiva. Quindi anche se Bailey si è licenziata e Webber ha perso il suo ruolo a capo del programma di specializzazione, non usciranno di scena.

Inoltre sembra difficile che Grey’s Anatomy 19 veda l’addio di Owen e Teddy: nonostante la scoperta del reato commesso da Hunt, colpevole di aver fornito farmaci ai veterani in fin di vita, sembra proprio che si troverà un modo per includere i fuggitivi nella trama. Infatti sia l’attore e regista Kevin McKidd che Kim Raver hanno firmato un contratto triennale prima della stagione 17, che implica dunque la loro permanenza nel cast per la diciannovesima. Idem per Camilla Luddington: anche l’interprete di Jo ha firmato un contratto triennale prima della diciassettesima stagione, dunque non ci sono dubbi sulla sua presenza.

Infine Grey’s Anatomy 19 dovrà affrontare il bivio sentimentale di Meredith: la stagione precedente si è conclusa con un brusco confronto con Nick Marsh, ma anche con la rincorsa di Grey nel cercare di trattenerlo a Seattle. Scott Speedman ha firmato per una stagione, ma potrebbe tranquillamente rinnovare il suo contratto per la prossima. Tra gli altri interpreti, non c’è motivo di non ritrovare Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Chris Carmack (Atticus Lincoln), Kelly McCreary (Maggie Pierce) e Anthony Hill (Winston Ndugu), Jake Borelli (Levi Schmitt) e gli altri interpreti dei giovani specializzandi. Nessuna conferma, invece, per quanto riguarda eventuali nuove apparizioni di Sarah Drew e Jesse Williams come April e Jackson, rivisti nel finale di stagione.

Grey’s Anatomy 19 è attesa dal 7 ottobre su ABC e poco dopo in Italia su Disney+, dove è attualmente disponibile l’intera stagione 18.

Continua a leggere su optimagazine.com