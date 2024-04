Grey’s Anatomy 21 ci sarà: la ABC rinnova la storica serie tv per la ventunesima stagione. Nonostante Ellen Pompeo non sia più una presenza fissa nel cast, la rete americana ha voluto comunque confermare il successo del suo prodotto di punta.

L’attrice, protagonista assoluta fin dall’inizio, ha lasciato il medical drama nella diciannovesima stagione per dedicarsi ad altri progetti, tra cui Orphan, la miniserie prodotta da Hulu.

Con l’ufficialità di Grey’s Anatomy 21, la serie tv raggiunge un nuovo record: non solo è il medical drama più longevo nella storia della tv (traguardo conquistato nel 2019), ma è anche la serie tv sceneggiata trasmessa in prima serata più longeva nella storia della ABC.

“La lealtà e l’amore dei fan di Grey’s Anatomy ci hanno proiettato verso una storica ventunesima stagione, e non potrei esserne più grata”, ha affermato la creatrice della serie e produttrice esecutiva Shonda Rhimes. “La narrazione di Meg Marinis è un dono che continua a mantenere lo spettacolo vibrante, avvincente e vivo, e non vedo l’ora di vedere cosa ha in serbo per la prossima stagione.”

Il cast di Grey’s Anatomy comprende: Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis e Niko Terho. Numerosi membri del cast, usciti di scena nelle passate stagioni, sono tornati nella serie tv, anche per solo un episodio.

La Rhimes è produttrice esecutiva sotto la sua compagnia Shondaland insieme a Betsy Beers. Marinis è produttrice esecutiva e showrunner, subentrando a Krista Vernoff all’inizio della stagione 20. La Vernoff rimane una produttrice esecutiva insieme a Mark Gordon, Debbie Allen e Zoanne Clack.

Allo stato attuale non è ancora chiaro se Ellen Pompeo tornerà nel cast fisso di Grey’s Anatomy 21, oppure se resterà solo voce narrante della serie.

