Grey’s Anatomy 19 non potrà contare sulla presenza costante di Ellen Pompeo, storica protagonista del medical drama, ma potrà perlomeno colmare il vuoto con un ritorno eccellente: Kate Walsh riprende il ruolo di Addison Montgomery, apparsa già come guest star in alcuni episodi della stagione 18 e stavolta arruolata come volto ricorrente.

Ciò vuol dire che Grey’s Anatomy 19 vedrà una presenza stabile di Kate Walsh nel corso della stagione, proprio mentre la protagonista Pompeo si allontana dalla serie partecipando a pochi episodi, all’incirca 8. Una sorta di passaggio di testimone tra le due per tenere ancora viva la fiamma delle origini?

Evidentemente Grey’s Anatomy 19, che pure promette “un’esplosione di novità“, non vuole rinunciare a volti che rappresentano un ancoraggio alla sua storia ormai quasi ventennale: Walsh ha debuttato nel ruolo di Addison Montgomery, moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), nel finale della prima stagione, in una scena diventata iconica per lo scambio di battute col personaggio di Meredith. L’attrice è rimasta nel cast come volto regolare fino alla terza stagione, per poi diventare la protagonista del primo spin-off di Grey’s Anatomy, Private Practice, ambientato a Los Angeles e durato sei stagioni. Non sono mancate apparizioni sporadiche di Walsh nella serie madre, fino al ritorno nella stagione 18 per un breve arco narrativo, legato sia ad un’emergenza medica che al ricordo dell’ex marito Derek.

Il suo debutto in Grey’s Anatomy 19, in onda su ABC da giovedì 6 ottobre, è fissato per il terzo episodio e non è chiaro se Walsh interagirà nuovamente con Ellen Pompeo, visto che quest’ultima apparirà solo sporadicamente. Confermati nel cast gli altri volti fissi della serie, i veterani presenti dalla prima stagione James Pickens Jr. (Richard) e Chandra Wilson (Bailey), oltre a Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Caterina Scorsone (Amelia), Kelly McCreary (Maggie), Anthony Hill (Winston), Camilla Luddington (Jo), Chris Carmack (Link) e Jake Borelli (Levi). A loro si aggiungono i cinque nuovi tirocinanti protagonisti del primo promo di Grey’s Anatomy 19.

