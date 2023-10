Ancora una vittoria in prima serata per Cuori 2. Le vicende dei protagonisti di Cuori 2 continuano a conquistare i telespettatori di Rai Uno che porta a casa il primato domenicale. Cuori 2 è tecnicamente definito nel linguaggio odierno un “medical”. Un format narrativo ambientato in ospedale. Ma Cuori 2 è molto diverso dai medical USA che hanno conquistato il mondo con Dr. House e Grey’s Anatomy.

Cuori 2 è uno sceneggiato storico. In forma di fiction descrive l’epopea pioneristica dei trapianti di cuore in Italia alla fine degli anni Sessanta. Nell’Italia del boom economico l’ospedale Le Molinette di Torino, diventò uno dei punti di riferimenti più importanti per i trapianti di cuore grazie ad Achille Mario Dogliotti e Angelo Actis.

Cuori 2 è ambientato in quel contesto, illustra i progressi della medicina, descrive le contestazioni etiche ed i fallimenti in sala operatoria. Un affresco epocale nel quale i protagonisti intrecciano le vicende professionali e passionali. I cuori in gioco non sono solo quelli dei malati, ma anche di tutti i protagonisti di Cuori 2 sospesi tra amori impossibili, inganni, tradimenti, passioni brucianti.

Amore e scienza, minuziosa ricostruzione storica e melodramma. La via italiana al medical di Cuori 2 conferma che una parte del pubblico preferisce il sentimento e la narrazione lenta all’adrenalina stroboscopica di certe produzioni americane. Le storie di Cuori 2 sono destinate ancora a far battere i cuori dei telespettatori anche per la cadenza settimanale. Mentre le piattaforme bruciano le serie in pochi giorni, con Cuori 2 è necessario attendere ben sette giorni prima di scoprire se quel bacio resterà in sospeso o il paziente uscirà vivo dalla sala operatoria. Una sospensione temporale vintage che ne aumenta il fascino.

Continuiamo a leggere www.optimagazine.com