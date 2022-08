Non sarà semplice assistere a Grey’s Anatomy 19 senza Ellen Pompeo, o meglio, con una presenza molto limitata dell’attrice in scena. Ma chiaramente un ridimensionamento della sua presenza nella serie era ormai nell’aria e sembra ora trovare conferma nelle fonti di TvLine in merito al rinnovo imminente del suo contratto, a pochi giorni dall’inizio delle riprese. Secondo indiscrezioni raccolte dalla testata specializzata, Pompeo apparirà in una limitata quantità di episodi, pare soltanto 8, o addirittura di meno, su un totale di circa 20-23 episodi.

Un modo per testare Grey’s Anatomy 19 senza Ellen Pompeo e capire se la serie può continuare ancora a lungo senza di lei: avere la protagonista storica solo in una manciata di episodi servirà a decidere il futuro del medical drama, visto che l’attrice ne invoca da anni la chiusura ma ABC e ShondaLand non vogliono rinunciare ad un format ancora molto seguito. Ecco dunque la soluzione: testare la sopravvivenza dello show senza Meredith, rendendo centrali altri personaggi e puntando ad un rinnovamento generale. E proprio in quest’ottica si spiega il gran numero di new entry della stagione, con ben 5 nuovi tirocinanti di chirurgia del primo anno in arrivo al Grey Sloan Memorial Hospital.

Grey’s Anatomy 19 senza Ellen Pompeo potrà sembrare un sacrilegio ai fan storici della serie, anche perché ormai sono solo tre i volti della prima ora rimasti nel cast (con la protagonista, anche Chandra Wilson e James Pickens Jr., rispettivamente Bailey e Webber), ma il legame tra Pompeo e la serie che l’ha resa l’attrice più pagata della tv, con una retribuzione di 20 milioni di dollari a stagione, non si interromperà in modo netto. L’interprete della dottoressa Grey, infatti, rimarrà come produttrice esecutiva e continuerà fare da voce narrante ad ogni episodio. Questo diminuito impegno sul set le permetterà di dedicarsi ad una nuova serie di Hulu, ancora senza titolo, in cui reciterà e farà da produttrice esecutiva.

L’idea di provare a realizzare Grey’s Anatomy 19 senza Ellen Pompeo era già emersa lo scorso maggio, quando la stessa attrice aveva risposto ad una domanda di Entertainment Tonight su un’eventuale prosecuzione della serie in sua assenza. Pompeo non aveva escluso questa possibilità per permettere alla serie di proseguire, visto che dopo quasi vent’anni in tv “lo spettacolo parla a molte persone e i giovani lo adorano. Ha ispirato così tante generazioni di operatori sanitari, quindi, penso che per i giovani sia davvero un buon contenuto e cercheremo di farlo andare avanti per loro, non necessariamente con me, ma mantenendolo e andando oltre me“. Soluzione a cui, evidentemente, si stava già lavorando, visto l’esito del rinnovo contrattuale a partecipazione ridotta.

