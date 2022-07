Volti nuovi nel cast di Grey’s Anatomy 19: lo storico medical drama, per i più destinato ormai ad avviarsi alla conclusione eppure ancora vivo e vegeto, continua ad inglobare talenti per ampliare le sue storyline.

Dopo Alexis Floyd il cast di Grey’s Anatomy 19 continua ad allargarsi includendo Nick Terho, che interpreterà uno specializzando di chirurgia del primo anno al Grey Sloan. Il suo personaggio, Lucas Adams, sarà una simpatica canaglia: affascinante pecora nera della sua famiglia, ha una grande mente, ma i suoi voti non lo dimostrano. Deciso a provare di essere un chirurgo, proprio come i tanti nella sua famiglia che lo hanno preceduto, dovrà smettere di fare affidamento sulle sue capacità relazionali e mettersi al lavoro.

Prima dell’annuncio del suo ingesso nel cast di Grey’s Anatomy 19, Terho è stato protagonista del film Freeform The Thing About Harry, peraltro al fianco di un altro volto del medical drama: suo co-protagonista è stato Jake Borelli, lo specializzando di chirurgia Levi Schmitt. Terho è un talento di casa Disney, emerso nell’ambito dell’ABC Discovers Showcase. Poche settimane dopo aver partecipato al programma, ha ottenuto il ruolo principale in The Thing About Harry su Freeform. Ora ritroverà Borelli nel medical drama di punta della rete, anche se nel finale della stagione 18 di Grey’s Anatomy sia Schmitt che il resto degli specializzandi del Grey Sloan è stato mandato via quando il programma di insegnamento dell’ospedale è stato sospeso.

Le notizie sul cast di Grey’s Anatomy 19 si stanno susseguendo a poche settimane dall’avvio delle riprese della stagione: la serie tornerà in onda su ABC il 6 ottobre (e successivamente in Italia su Disney+), ma non è stato ancora battuto il primo ciak. La protagonista Ellen Pompeo è ancora in vacanza in Italia, dopo essersi spostata dalla Sicilia alla Sardegna.

