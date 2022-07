Non si arresta il flusso di new entry in Grey’s Anatomy 19: il terzo nome annunciato in tre giorni è quello di Midori Francis, che sarà nei panni di una nuova specializzanda nella prossima stagione del dramma medico della ABC.



Per Grey’s Anatomy 19 è la terza nuova aggiunta dopo Alexis Floyd e Niko Terho, i cui nomi sono trapelati nelle 48 ore precedenti: i nuovi arrivati interpreteranno tutti dei tirocinanti di chirurgia del primo anno al Grey Sloan. Sembra confermata, dunque, la teoria che vorrebbe al centro della trama nella prossima stagione la ricostruzione da zero del programma di insegnamento universitario smantellato nel finale della stagione 18, ma non è ancora chiaro che fine faranno i vecchi specializzandi mandati via proprio nell’ultimo episodio.

Il personaggio di Francis in Grey’s Anatomy 19 è quello della tirocinante Mika Yasuda, nata nel mezzo di otto fratelli e per questo abituata ad essere trascurata e sottovalutata: nel tempo ha però imparato ad usare questo aspetto a suo vantaggio. Mika deve restituire enormi prestiti studenteschi contratti per poter frequentare la scuola di medicina, ma non se ne cura ed è certa di poter svettare nel programma l’insegnamento del Grey Sloan.

Il ruolo in Grey’s Anatomy 19 arriva per Francis dopo il successo di The Sex Lives of College Girls su HBO Max, in cui ha interpretato Alicia, la leader dell’Essex College Women’s Center. Dopo essere apparsa come volto regolare nella prima stagione, continuerà ad apparire anche nella seconda stagione ma solo come personaggio ricorrente, secondo Deadline come previsto sin dall’inizio. In precedenza, Francis ha recitato nel ruolo di Lily nella serie Netflix Dash & Lily e nel film della Universal del 2019 Good Boys. Inoltre ha preso parte alla serie Facebook Watch The Birch e al film Netflix Afterlife of the Party, oltre ad avere all’attivo alcune produzioni teatrali.

