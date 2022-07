A quanto pare gli sceneggiatori di Grey’s Anatomy 19 stanno mettendo sul piatto della prossima stagione una nuova classe di tirocinanti: la quarta new entry annunciata in pochi giorni è Adelaide Kane, anche lei, come i precedenti, nel ruolo di una specializzanda del primo anno.

L’attrice da 2 milioni di followers su Instagram arriva in Grey’s Anatomy 19 dopo aver interpretato personaggi in Reign, Once Upon a Time e SEAL Team: debutterà nei nuovi episodi nei panni di Jules Millin, una tirocinante di chirurgia del primo anno che “è stata cresciuta da artisti/hippy drogati e in qualche modo è emersa come l’unico vero adulto della famiglia“, secondo la descrizione ufficiale del personaggio fornita dalla ABC. Inoltre, la rete ha aggiunto dei dettagli sul background del personaggio, che come sempre presenta delle vulnerabilità: visto che ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei suoi genitori, Jules può essere un po’ prepotente, ma il suo cuore è sempre dalla parte giusta, non ha paura di infrangere le regole per salvare una vita e, a volte, questo la mette nei guai. “Non sono un medico, ma ne interpreto uno in TV! Così entusiasta di far parte di una serie così storica!!! Non vedo l’ora di essere ricoperta di sangue finto e fluidi corporei ogni giorno” ha commentato Kane annunciando il proprio ingresso nel cast.

Grey’s Anatomy 19, oltre a Kane, accoglierà i nuovi interpreti Midori Francis nei panni di Mika Yasuda, Alexis Floyd nel ruolo di Simone Griffin, e Niko Terho nel ruolo di Lucas Adams: tutti sono tirocinanti del primo anno del Grey Sloan Memorial Hospital, che evidentemente proverà, tramite Meredith Grey, a ricostruire il suo celebre e ora screditato programma di formazione chirurgica. Il finale shock della stagione 18 aveva lasciato la protagonista proprio alle prese con questa sfida personale.

Le riprese di Grey’s Anatomy 19 dovrebbero iniziare entro la fine di luglio: la stagione debutterà il 6 ottobre su ABC e successivamente in Italia su Disney+.

