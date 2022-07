Yellowstone 5 debutta in autunno anche in Italia: saranno come sempre Sky Atlantic e Now a portare in anteprima assoluta nel nostro Paese il dramma neo-western di Taylor Sheridan che ha conquistato gli Stati Uniti con stagioni dagli ascolti sempre crescenti, fino al record assoluto della quarta. Nonostante sia ancora evidentemente snobbata dalla critica (basti vedere in proposito le ultime nomination agli Emmy), la serie originale Paramount+ si prepara a raggiungere nuovi primati con la stagione 5, che si accompagnerà negli Stati Uniti al debutto di Tulsa King, il nuovo format ideato da Sheridan con protagonista – per la prima volta in una serie tv – Sylvester Stallone.

In Italia Yellowstone 5 andrà in onda su Sky Atlantic a breve distanza rispetto alla première americana fissata per il 13 novembre 2022. Sky non ha ancora annunciato una data certa, ma la serie è stata inserita nella line-up della prossima stagione tv: il debutto è previsto per l’autunno, dunque auspicabilmente entro metà dicembre. Oltre che nella programmazione lineare di Sky Atlantic (canale 110), la nuova stagione sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

In Yellowstone 5 torneranno i cowboy e le immense praterie dell’omonimo parco naturale, recentemente colpito da una serie di sconquassi dovuti a pesanti alluvioni: Kevin Costner guida ancora il cast di questa avvincente saga familiare, ambientata nell’America profonda, dove sembrano vigere ancora regole novecentesche. L’attore premio Oscar per Balla coi Lupi è qui nei panni del cowboy, allevatore e imprenditore John Dutton, proprietario del leggendario e sterminato ranch nel Montana. Nel cast al suo fianco tornano Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Wes Bentley, Gil Birmingham e Kelsey Asbille, insieme ad alcune new entry. Al centro della trama i conflitti, le lotte di potere, le rivalità e i sentimenti dei Dutton, ma soprattutto il loro viscerale legame con l’ambitissimo ranch di cui sono proprietari da generazioni.

Gli episodi di Yellowstone 5 sono scritti e prodotti da Taylor Sheridan: la trama ripartirà dal finale shock della quarta stagione, con Beth in grado di ricattare Jamie dopo l’omicidio del padre biologico e John intenzionato a diventare il nuovo governatore del Montana, l’unico modo che gli rimane per difendere il suo ranch dagli affari di investitori e costruttori. La serie è stata trasmessa anche in chiaro da La7 questa primavera fino alla terza stagione, mentre la quarta è attesa in autunno.

Continua a leggere su optimagazine.com