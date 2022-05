Sylvester Stallone si prepara al debutto in una serie televisiva con Paramount+. Lo streamer, forte del grande successo delle serie di Taylor Sheridan Yellowstone e 1883, ha condiviso una prima immagine ufficiale della nuova serie Tulsa King , con protagonista il leggendario interprete di Rocky Balboa e Rambo.

Per Sylvester Stallone si tratta di un debutto assoluto: dopo diverse apparizioni da guest star in note serie tv, solitamente nei panni di se stesso, per la prima volta interpreta il protagonista di una serie sceneggiata. Tulsa King è la storia di Dwight “The General” Manfredi, un gangster che viene espulso dal suo clan mafioso da un boss dopo essere stato rilasciato dalla prigione in seguito ad una condanna a 25 anni. Dwight decide presto di aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma, e fondare lì un suo clan criminale, ma ovviamente gli affiliati che lo avevano ripudiato torneranno a cercarlo. Nel cast accanto a Sylvester Stallone figurano Domenick Lombardozzi (The Family), Max Casella (Jackie) e Vincent Piazza (Boardwalk Empire).

La serie con Sylvester Stallone (inizialmente nota col titolo Kansas City, prima del cambio di ambientazione) è una delle tante firmate da Taylor Sheridan, nell’ambito del contratto globale che lega l’autore e showrunner a Paramount+. Dopo i successi di Yellowstone (attualmente in onda su La7 con la prima stagione), Mayor of Kingstown e 1883, Sheridan ha consolidato il suo legame con Paramount+ siglando un accordo per numerosi nuovi titoli originali, tra cui figura appunto Tulsa King, scritta insieme a Terence Winter (Boardwalk Empire).

Ecco la prima immagine di Sylvester Stallone nei panni del boss Dwight “The General” Manfredi in cerca di riscatto a Tulsa. La serie prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios non ha ancora una data d’uscita su Paramount+ (ma potrebbe debuttare entro l’autunno), né una programmazione italiana, ma come altre produzioni dello streamer potrebbe arrivare in esclusiva su Sky Atlantic.

