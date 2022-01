Il finale di Yellowstone 4 trasmesso da Paramount il 2 gennaio ha dato un altro esempio di come la scrittura di Taylor Sheridan non abbia paura di alzare l’asticella sempre un po’ più in alto nel racconto dei rapporti disfunzionali della famiglia Dutton e delle controversie coi loro avversari.

Attenzione Spoiler!

Il finale di Yellowstone 4 arriverà in Italia tra due settimane, in prima tv su Sky Atlantic, e segnerà un’altra grossa perdita tra i personaggi chiave della serie. Stavolta è toccato a Garrett Randall, finito a colpi di pistola dal suo figlio biologico, al culmine di un ricatto ordito da Beth per chiudere i conti col passato e vendicare gli attentati subiti dai Dutton al termine della terza stagione.

Messo alle strette nel finale di Yellowstone 4, Jamie ha realizzato che se non avesse ucciso suo padre Beth avrebbe fatto in modo di uccidere entrambi, oppure sarebbe finito in prigione come mandante degli attentati ai Dutton. In entrambi i casi, non era pronto ad accettare di veder finire la propria vita. Jamie ha scelto la terza opzione offerta da un’implacabile Beth, cioè eliminare Garrett dalle loro vite. Quest’ultimo ha affermato di amare suo figlio, ma ha trascorso la maggior parte del tempo a cercare in ogni modo di manipolarlo, usarlo per i suoi scopi e allontanarlo dalla sua famiglia, per non dire del fatto che ha assunto Riggins per facilitare l’attentato alle vite di John, Beth e Kayce a cui tutti sono miracolosamente scampati.

Nel finale di Yellowstone 4, l’episodio decimo dal titolo Grass on the Streets and Weeds on the Rooftops, l’assassinio di Garrett apre in realtà un nuovo calvario per Jamie, che ora è proprietà assoluta di Beth: con la sua proverbiale astuzia, si è assicurata di scattare una foto mentre Jamie si sbarazzava del cadavere dopo l’omicidio e la userà come arma di ricatto per ottenere da lui tutto ciò che vuole. La stessa Beth ha poi “coronato” l’amore con Rip in modo piuttosto inusuale: dopo aver siglato una sorta di tregua col padre John, ha sposato il suo compagno in una cerimonia del tutto atipica ma molto in linea con la lussuriosa veracità della coppia (la sposa ha anche rapito un prete minacciandolo con una pistola perché officiasse lo scambio di voti al ranch, ma questo è un dettaglio altrettanto confacente al personaggio).

Il finale di Yellowstone 4 ha disegnato la dinamica da cui partirà la quinta stagione della serie, non ancora confermata ufficialmente da Paramount ma praticamente certa dopo il successo travolgente della quarta e dello spin-off prequel 1883.

