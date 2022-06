Il cast di Yellowstone 5 si amplia con nuovi volti ed altri di ritorno, per una stagione che avrà più episodi delle precedenti e uscirà in due parti, la prima in autunno su Paramount+ negli Stati Uniti (in Italia su Sky Atlantic). Il dramma neo-western di Taylor Sheridan, campione d’ascolti della stagione in chiusura, è appena tornato in produzione, con le riprese partite a maggio in vista del debutto della prima parte il prossimo 13 novembre.

Le novità di Yellowstone 5 saranno tante, a partire dalle new entry del cast. Nuovi volti ricorrenti della quinta stagione saranno Kai Caster (già in American Horror Story), Lainey Wilson, Lilli Kay (Your Honor), e Dawn Olivieri (già vista nello spin-off prequel di Yellowstone, 1883). Come anticipato da Deadline, Caster interpreterà Rowdy, un giovane cowboy, mentre Wilson interpreterà una musicista di nome Abby e Kay sarà Clara Brewer, la nuova assistente di membro del clan Dutton. Infine Olivieri interpreterà Sarah Atwood, uno squalo della finanza appena arrivata nel Montana. A loro si aggiungono alcuni volti di ritorno nella serie, che hanno già interpretato in passato alcuni personaggi da giovani.

Tra gli interpreti di Yellowstone 5, faranno nuovamente capolino Josh Lucas, che torna nello show per la prima volta dal 2019 come il giovane John Dutton, e agli altri membri ricorrenti del cast Kylie Rogers (Beth Dutton da giovane) e Kyle Red Silverstein (Rip Wheeler da giovane), entrambi apparsi l’ultima volta nel 2020. Riconfermata nel cast anche Jacki Weaver (Caroline Warner), che aveva debuttato nella stagione più recente, la quarta.

I loro nomi si aggiungono ai protagonisti di Yellowstone 5, un cast corale capitanato dal premio Oscar Kevin Costner e composto da Luke Grimes, Kelly Reilly (più che mai al centro della quinta stagione con la sua Beth Dutton), Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham.

La prima parte di Yellowstone 5 debutterà a novembre insieme alla prima serie tv con Sylvester Stallone, prodotta dallo stesso Taylor Sheridan per Paramount+, dal titolo Tulsa King.

