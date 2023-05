Tornano i cowboy e le immense praterie del Montana con Yellowstone 4 su La7. L’amatissima serie tv con Kevin Costner va in onda con la quarta stagione, in prima assoluta da lunedì 29 maggio.

Scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i dieci nuovi episodi proseguono la narrazione del western moderno sulle storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari da generazioni. La nuova stagione inizia subito dopo l’adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.

Si parte con l’episodio 4×01, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo essere stato gravemente ferito su una strada remota, John viene salvato da Rip che arriva appena in tempo. Il patriarca dei Dutton viene ricoverato in condizioni gravissime. La sua vita è appesa a un filo. In seguito, Rip, per pareggiare i conti in una faida che si prospetta sempre più sanguinosa, ucciderà Roarke. Kayce e i suoi uomini riescono a respingere l’attacco e a mettersi sulle tracce degli uomini che hanno aggredito John.

A seguire, l’episodio 4×02:

I Dutton contano i feriti. John viene dimesso dall’ospedale, ma la convalescenza sarà ancora lunga e l’uomo appare, comprensibilmente, debole e molto scosso. Anche Kayce riesce a riprendersi dalle ferite riportate durante lo scontro a fuoco. Mentre si trova in ospedale in attesa della dimissione del padre, Beth si imbatte in un ragazzino di 14 anni che ha visto morire il padre, un eroinomane.

La serata si conclude con l’episodio 4×03:

John e Kayce continuano a dare la caccia a coloro che hanno messo in atto gli attacchi simultanei ai membri della famiglia Dutton. E i risultati sono soddisfacenti, sebbene tra uccisioni e torture per ottenere maggiori informazioni, i due si lascino dietro una scia di sangue.

L’appuntamento con Yellowstone 4 su La7 è dalle 21:20. A partire dalla prossima settimana andranno in onda due episodi per volta.

