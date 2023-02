Yellowstone potrebbe avviarsi verso la cancellazione. Secondo Deadline, Taylor Sheridan, co-creatore e showrunner, Paramount Global e Paramount Network stanno pensando di terminare l’acclamata serie tv dopo cinque stagioni.

E hanno già pronto uno spin-off per continuare la saga dei Dutton, che vedrebbe nel cast Matthew McConaughey. Il problema è Kevin Costner, che avrebbe chiesto alla produzione di ridurre il suo lavoro sul set e ci sarebbero state delle discussioni. L’attore Premio Oscar inizialmente si era accordato per 50 giorni di riprese, poi alla fine è stato convinto a restare per 65 giorni per girare la prima parte di stagione.

Per la seconda metà, la star vorrebbe lavorare solo una settimana, ed è veramente poco considerando che è lui il protagonista. “Non abbiamo notizie da segnalare. Kevin Costner è una parte importante di Yellowstone e speriamo che sia così per molto tempo a venire. Grazie alla brillante mente di Taylor Sheridan, lavoriamo sempre alle espansioni del franchise di questo incredibile mondo che ha costruito. Matthew McConaughey è un talento fenomenale con cui ci piacerebbe collaborare”, ha detto a Deadline un portavoce di Paramount Network.

Dato che Costner interpreta John Dutton, il patriarca del clan Dutton, questo è stato fonte di frustrazione per Sheridan e si ritiene che stia causando problemi alle altre star della serie, tra cui Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille e Gil Birmingham.

Al momento la Paramount avrebbe rifiutato la richiesta di Costner, e starebbe invece valutando di entrare in trattative con McConaughey per averlo nel potenziale spin-off di Yellowstone – che si aggiungerebbe agli altri già esistenti, 1883, 1923 e 6666 che è in lavorazione.

Yellowstone è stato co-creato da Sheridan e John Linson; è prodotto da 101 Studios e MTV Entertainment Studios. I produttori sono: Sheridan, Linson, Costner, Art Linson, David C. Glasser, Bob Yari e Stephen Kay.