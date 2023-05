Yellowstone cancellato: dopo cinque stagioni si conclude il western moderno con protagonista Kevin Costner. La notizia è degli ultimi minuti, e arriva dopo l’annuncio dell’addio dell’attore.

Stando ai report che si sono susseguiti nei mesi precedenti, la produzione e Costner avrebbero avuto diverse discussioni off screen per via del contratto della star. Inizialmente si è detto che l’attore si sarebbe rifiutato di apparire per molti più episodi di un’ipotetica settima stagione, chiedendo la riduzione dell’orario di lavoro. Tali voci sono state smentite in seguito, con Kevin Costner impegnato a recitare in un altro progetto televisivo, Horizon.

Alla fine la Paramount ha deciso di non proseguire con la sesta stagione. Yellowstone cancellato, ma il franchise non finisce qui. C’è infatti in programma il lancio di uno spin-off con protagonista Matthew McConaughey, con l’intento di mandarlo in onda entro il 2023.

Lo spin-off, che fungerà da sequel, continuerà a raccontare le vicende della famiglia Dutton probabilmente riprendendo gli eventi dopo l’uscita di scena del protagonista, interpretato da Kevin Costner. Stando ai dettagli svelati da Deadline, l’idea è quella di richiamare il cast originale di Yellowstone così da introdurre gradualmente McConaughey nella storia e come suo nuovo protagonista.

Ciò aiuterebbe anche a continuare la storia della famiglia Dutton senza la presenza di John, poiché i suoi figli potrebbero dover abituarsi alla nuova leadership del Ranch. I dettagli sulla trama sono comunque tutti da confermare, e al momento si tratta solo di ipotesi fornite da Deadline.

Ci sono già spin-off legati al franchise di Yellowstone. Il più recente è 1923, disponibile su Paramount+ (anche in Italia). Nato come prequel, la storia si concentra sulla coppia formata da Helen Mirren e Harrison Ford, e presto avrà anche una seconda stagione. Inoltre, in lavorazione ci sono anche gli spin-off 1944 e 6666.

