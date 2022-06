Sylvester Stallone è assoluto protagonista del teaser di Tulsa King, la nuova serie Paramount+ scritta e prodotta dai creatori di Yellowstone Taylor Sheridan e Terence Winter.

Nei panni di un ex capo della mafia newyorkese finito in carcere, Sylvester Stallone interpreta un uomo alla ricerca del potere perduto: Dwight “The General” Manfredi, appena uscito dal carcere, spera di essere ricompensato per la sua omertà e di poter tornare alla vita criminale che ha sempre sognato da quando era un ragazzino. Ma il suo clan non la pensa alla stessa maniera e lo spedisce nella cittadina di Tulsa, liquidandolo senza tante cerimonie.

Di Sylvester Stallone è anche la voce fuori campo che accompagna il teaser: “Quando avevo 17 anni, volevo essere un gangster. Ho sposato questa vita e ora, dopo aver tenuto la bocca chiusa, vedrò se lei mi sposa di nuovo“, dice il protagonista ripensando alla sua vita. Ma la scoperta di essere stato retrocesso a Tulsa dai suoi capi, che inizialmente gli suona come “uno scherzo“, gli impone di rivedere le sue aspettative e a calarsi in una nuova realtà. Costretto ad aprire un negozio a Tulsa, deciderà di rendersi indipendente dal suo clan e fondare un proprio impero criminale, affidandosi a un gruppo di personaggi improbabili in un luogo che gli risulta più di qualsiasi altro estraneo.

Ecco le prime immagini di Tulsa King con Sylvester Stallone, per la prima volta protagonista di una serie televisiva. Al suo fianco nel cast anche Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi , Vincent Piazza, Jay Will, AC Peterson e Garrett Hedlund. il crime drama debutterà con i primi due episodi il 13 novembre negli Stati Uniti su Paramount+, insieme alla première della quinta stagione di Yellowstone. Come quest’ultima, anche Tulsa King potrebbe arrivare prossimamente in Italia su Sky Atlantic.

