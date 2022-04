La prima stagione di Yellowstone sbarca su La7 sabato 23 aprile, con i primi due episodi dell’epopea neo-western che ha conquistato gli Stati Uniti con ascolti da record: creata da John Linson e Taylor Sheridan, la serie di Paramount Network è diventata in quattro anni un fenomeno di massa, fino ad affermarsi come la serie più vista in tv nel 2021 tra network generalisti e reti via cavo. Il premio Oscar Kevin Costner, che è anche tra i produttori esecutivi della serie, guida un cast corale che racconta un’America profonda, conservatrice e ancora legata alle gerarchie della proprietà e a dinamiche di potere novecentesche.

La prima stagione di Yellowstone introduce tutti i personaggi chiave della saga: John Dutton, interpretato da Kevin Costner, è il proprietario del più grande e ricco ranch degli Stati Uniti, una distesa immensa su cui hanno messo gli occhi alcuni spietati imprenditori edili. A contrastare gli interessi della potente famiglia Dutton ci sono anche le comunità di indigeni della confinante riserva indiana, nonché primo parco nazionale d’America. Il primo episodio culmina in un bagno di sangue, che costringerà il patriarca John a rivedere le sue strategie: le ripercussioni della tremenda disputa tra i Dutton e i loro nemici, che ha portato morte e vendetta, saranno di lunga durata.

Per l’intera prima stagione di Yellowstone i Dutton faranno di tutto per difendere i confini della loro proprietà, tanto dal progresso capitalista quanto dalle rivendicazioni territoriali degli indiani d’America: l’ostinato patriarca John (Kevin Costner), proprietario del ranch inflessibile con i suoi nemici e incredibilmente severo con i propri figli, è un uomo vecchio stile che non accetta compromessi con la modernità. Per preservare la proprietà che porta il loro nome da generazioni (come dimostrerà lo spin-off 1883) e a cui tiene più della sua stessa vita, John Dutton dovrà contrastare tanto gli interessi dell’imprenditore edile Dan Jenkins (Danny Huston), determinato a realizzare un redditizio complesso edilizio accanto al ranch, quanto i progetti di espansione della riserva indiana di Thomas Rainwater (Gil Birmingham), presidente della riserva di Broken Rock intenzionato ad approfittare dello scontro in atto tra i due imprenditori.

La prima stagione di Yellowstone è anche un dramma familiare in cui il burbero e autoritario capofamiglia cercherà di trascinare i suoi quattro figli nella missione a difesa del ranch. Se Jamie (Wes Bentley) è un brillante avvocato attratto dalla politica, Beth (Kelly Reilly) è una donna d’acciaio che sembra l’alter ego di suo padre, Lee (Dave Annable) è il più dedito all’impresa di famiglia mentre il veterano Kayce (Luke Grimes) ha lasciato il clan dei Dutton per vivere nella riserva indiana con la moglie e il figlio.

La7 trasmetterà prima stagione di Yellowstone con due episodi ogni sabato in prima serata e in prima visione per la rete (era già stata trasmessa in chiaro da Paramount Channel nel 2021). La quinta stagione, attualmente in produzione, arriverà alla fine dell’anno su Sky Atlantic, che trasmette la serie in prima tv per l’Italia.

