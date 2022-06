Yellowstone 5, con ben 14 episodi in luogo dei classici 10, sarà distribuita in due parti: le riprese sono partite nel mese di maggio e il primo dei due volumi della quinta stagione è atteso già entro l’autunno negli Stati Uniti, su Paramount+ (in Italia su Sky Atlantic).

Yellowstone 5 ripartirà dalle conseguenze del finale scioccante, da record di ascolti, della quarta stagione. E vedrà certamente protagonista Beth Dutton, sempre più spregiudicata nel proteggere gli affari di famiglia e nel rincorrere la propria felicità.

L’attrice di Yellowstone 5 Kelly Reilly ha fornito qualche piccola anticipazione sui nuovi episodi a TvInsider.com, che l’ha contattata in una pausa dalle riprese. La sua Beth ora ha più potere che mai: ha costretto suo fratello adottivo Jamie (Wes Bentley ), il procuratore generale ad interim, a sparare al padre biologico, che aveva attentato alla vita dei Dutton, e si è assicurata di avere le prove di quel delitto scattando una foto dell’occultamento del cadavere. L’attrice paragona i legami disfunzionali dei Dutton a quelli presenti in un clan mafioso, dominato dall’omertà e dalla necessità di lavorare per gli interessi della famiglia, con l’impossibilità di sottrarsi alle logiche che la governano.

C’è un po’ della dinamica iniziale che torna nello show, l’idea di dover lavorare insieme. [Beth e John] stanno usando Jamie per far accadere cose che non sarebbero in grado di fare. Hanno bisogno che lavori per la famiglia. È come lavorare per la mafia.

Yellowstone 5 vedrà anche Beth godersi il suo matrimonio selvaggio. Nel finale della stagione 4 ha sposato il suo amore di lunga data Rip, dopo aver rapito un prete perché officiasse lo scambio dei voti, in pieno stile Dutton.

Sono in una situazione bellissima e solida. C’è qualcosa di magico per lei nel fatto che questo sia ora, finalmente, suo marito, la sua persona per sempre. Il matrimonio per lei è una cosa meravigliosa. Se l’ha domata? Questo no.

