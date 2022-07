Anche Yellowstone 4 arriverà su La7, ma solo il prossimo autunno: la serie con Kevin Costner ha momentaneamente lasciato il passo al dramma epico Domina, format originale Sky con Kasia Smutniak. Ma la presentazione dei palinsesti de La7, che si è tenuta a Milano il 12 luglio, ha confermato che la programmazione del dramma neo-western di Paramount+, record d’ascolti negli Stati Uniti, proseguirà oltre la terza stagione trasmessa quest’estate.

Yellowstone 4 debutterà in chiaro su La7 a settembre, con la ripresa della stagione televisiva: anche stavolta presidierà il palinsesto del lunedì sera, l’unica serata lasciata libera dall’attualità. Resta infatti confermato il palinsesto della rete che vede DiMartedì con Giovanni Floris in onda ogni martedì, Atlantide con Andrea Purgatori al mercoledì, Piazzapulita di Corrado Formigli al giovedì e Propaganda Live con Diego Bianchi e la sua banda al venerdì, riconfermato per altre tre stagioni. Al sabato sera torna Eden – Un Pianeta da Salvare con Licia Colò e Massimo Giletti è riconfermato ogni domenica con Non è l’Arena.

Dunque Yellowstone 4 sarà la prima proposta seriale dell’autunno per La7, come sempre con tre episodi in prima serata subito dopo Otto e Mezzo, esaurendo dunque la sua programmazione in sole 4 serate. Si tratta della stagione che Sky Atlantic ha trasmesso lo scorso anno in anteprima assoluta per l’Italia, a poche settimane dalla programmazione americana. Intanto sono in corso le riprese della stagione 5, che debutterà a novembre su Paramount+ (servizio streaming in arrivo anche in Italia).

Se Yellowstone 4 è confermata per settembre, non è stata fatta alcuna menzione, invece, per Grey’s Anatomy 18, che pure potrebbe seguire nel palinsesto della rete nell’autunno inoltrato. Normalmente il medical drama di ABC con Ellen Pompeo (attualmente in vacanza in Sicilia) viene trasmesso in prima visione in chiaro su La7 a distanza di un anno dal debutto oltreoceano, debuttando solitamente tra ottobre e novembre. Quest’anno però c’è stato un cambiamento radicale: col lancio di Disney+, i diritti sono passati in esclusiva alla piattaforma Disney, proprietaria di ABC, e non è ancora chiaro se vi sarà la consueta programmazione lineare delle nuove stagioni. Attualmente Grey’s Anatomy in Italia è disponibile esclusivamente su Disney+, che detiene nel catalogo Star tutte le stagioni del medical drama.

