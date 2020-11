L’ultimo mese del 2020 ha ancora qualcosa da dare agli appassionati di serialità. Il via alle serie tv Sky di dicembre arriva in concomitanza con la conclusione di Romulus, produzione italiana firmata Matteo Rovere e il cui finale è atteso su Sky Atlantic il 4 dicembre. Sulla stessa rete debutta il 5 dicembre Penny Dreadful: City of Angels, serie dark fantasy e spin-off di Penny Dreadful.

Ambientata a circa cinquant’anni di distanza dagli eventi della serie originale, Penny Dreadful: City of Angels si snoda nella Los Angeles del 1938, in un momento e un luogo profondamente influenzati dal folklore messicano-americano e da forti tensioni sociali. I personaggi si ritrovano legati a un conflitto tra la Santa Muerte messicana, cui è affidata la protezione dei defunti, e la sorella spirituale Magda (Natalie Dormer), demone disposta a tutto pur di dimostrare la cattiveria intrinseca del genere umano. Il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il veterano Lewis Michener (Nathan Lane) conducono delle indagini su un truce caso di omicidio, ma sono ostacolati da minacce naziste, una possibile guerra e crescenti tensioni razziali.

La più attesa tra le serie tv su Sky a dicembre è Euphoria, di ritorno su Sky Atlantic in contemporanea Usa con il primo degli episodi ponte pensati dallo showrunner Sam Levinson per stuzzicare il pubblico in attesa della seconda stagione. Pur non essendo ancora filtrati i dettagli sulla trama, ci si aspetta che questo primo speciale segua i preparativi di Rue (Zendaya) per i festeggiamenti di Natale. L’episodio è atteso su Sky Atlantic e NOW TV nella notte tra il 6 e il 7 dicembre.

Il 14 dicembre parte su Sy Atlantic la prima stagione di Moonbase 8, la risposta di Showtime alla Space Force di Netflix, fresca di rinnovo. Creata da Fred Armisen, Tim Heidecker, Jonathan Krisel e John C. Reilly, Moonbase 8 è una comedy che segue la formazione di tre astronauti in alcuni simulatori dell’Arizona, nella speranza di essere selezionati per una missione della NASA sulla Luna. I protagonisti sono John C. Reilly (Cap Caputo), Tim Heidecker (professor Rook Sloan), Fred Armisen (Skip Henai). Tra le guest star anche il cantante Adam Lambert (Billy).

Le novità Sky di dicembre proseguono con la seconda stagione di Black Monday, dark comedy creata per Showtime da Jordan Cahan e David Caspe. La storia prende le mosse dal lunedì nero di Wall Street, il 19 ottobre 1987, e svela il ruolo di un gruppo di outsider nel catastrofico collasso del sistema. Il cast comprende Don Cheadle (Maurice Monroe), Andrew Rannells (Blair Pfaff), Regina Hall (Dawn Darcy) e Paul Scheer (Keith Shankar). I nuovi episodi sono attesi dal 15 dicembre.

Le nuove serie tv su Sky a dicembre proseguono con la seconda stagione di His Dark Materials – Queste Oscure Materie, adattamento della trilogia fantasy di Philip Pullman. I nuovi episodi prendono il via su Sky Atlantic il 21 dicembre e ripartono dagli eventi del tumultuoso finale della prima. Lyra (Dafne Keen) è sconvolta per la scomparsa del suo migliore amico, ma comunque determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy) nel nuovo mondo sconosciuto verso il quale lui ha aperto con successo un ponte. L’obiettivo è portare avanti la sua ultima missione contro l’Autorità per creare una nuova repubblica.

Lyra arriva nella misteriosa città abbandonata di Cittagazze: qui incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. I due scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo, ma il loro percorso è costantemente ostacolato dal nefasto e onnipotente Magistero. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) continua con feroce determinazione la sua ricerca di Lyra per riportarla a casa con ogni mezzo necessario.

L’ultima tra le nuove serie tv su Sky a dicembre è Tin Star, in arrivo il 30 del mese con gli episodi della terza stagione. Nel nuovo capitolo della storia, il crime drama creato da Rowan Joffé osserva gli effetti sui protagonisti della sconvolgente verità svelata alla fine della seconda stagione. Jim Worth (Tim Roth), con la moglie Angela (Genevieve O’Reilly) e la figlia Anna (Abigail Lawrie), torna dunque a Liverpool, dove si ritrova a fare i conti con un passato oscuro e inquietante.