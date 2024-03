L’attesa per la stagione conclusiva di Star Trek: Discovery sta per finire. Paramount+ ha condiviso il trailer ufficiale e nuove immagini della quinta stagione, che debutterà sulla piattaforma di streaming il 4 aprile. In Italia sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. I primi due episodi saranno disponibili al momento del lancio, mentre gli altri 8 (per un totale di 10) verranno rilasciati a cadenza settimanale, ogni giovedì.

Star Trek: Discovery – Trama

Durante la quinta stagione di Tar Treck: Discovery, il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery saranno impegnati in un’avventura intergalattica alla scoperta di un misterioso potere, tenuto nascosto per secoli. Per trovarlo dovranno affrontare pericolosi ostacoli e nemici senza scrupoli, pronti a tutto per mettere le mani sull’ambito tesoro.

Star Trek: Discovery – Cast e Crew

La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Produttori esecutivi sono Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Sonequa Martin-Green, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth, mentre Alex Kurtzman e Michelle Paradise sono i co-showrunner.

Tra gli interpreti dei personaggi principali di Star Trek: Discovery troviamo:

Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham)

Doug Jones (Saru)

Anthony Rapp (Paul Stamets)

Mary Wiseman (Sylvia Tilly)

Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber)

David Ajala (Cleveland “Book” Booker)

Blu del Barrio (Adira)

Callum Keith Rennie (Rayner)

Nel cast figurano anche le guest star Elias Toufexis (L’ak) e Eve Harlow (Moll).

Continua a leggere Optimagazine