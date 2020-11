È ufficiale, Space Force 2 ci sarà. Diversi mesi dopo il suo debutto, Netflix ha deciso di rinnovare la serie con protagonista Steve Carell, ma la seconda stagione avrà diversi cambiamenti dal punto di vista creativo.

La comedy è stata lanciata sulla piattaforma di streaming lo scorso maggio e vede l’attore di The Office nei panni del Generale Mark R. Naird, incaricato di guidare una nuova forza militare che dovrà operare nello spazio, ribattezzata per l’appunto Space Force. Nonostante lo scetticismo iniziale, Mark accetta il lavoro e coinvolge tutta la sua famiglia a trasferirsi in una remota base in Colorado; lì, Naird dovrà collaborare insieme a un gruppo variegato di scienziati, un team del tutto singolare, in una missione importante: riportare gli Stati Uniti nello spazio.

Space Force è stata co-creata da Steve Carell e Greg Daniels, quest’ultimo anche al timone di The Office. Il cast è inoltre composto da Lisa Kudrow (Friends), John Malkovich (The New Pope), Diana Silvers (Booksmart), Tawny Newsome (Brockmire), Ben Schwartz (Parks and Recreation) e Yang (Silicon Valley).

Secondo i primi dettagli svelati dall’Hollywood Reporter, le riprese di Space Force 2 inizieranno il prossimo anno, e, per ridurre i costi di produzione, si sposteranno da Los Angeles a Vancouver. La data di debutto della seconda stagione non è ancora stata annunciata.

Netflix ha pensato anche a un cambiamento dal punto di vista creativo. Infatti, Norm Hiscock si è unito alla serie in qualità di co-showrunner insieme a Greg Daniels, con cui aveva già lavorato in precedenza per Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation, People of Earth e King of the Hill. Stando a quanto riportano le fonti, Netflix spera che Space Force 2 riesca ad aumentare il suo pubblico, proprio come fece The Office a suo tempo. Oltre a Hiscock, anche il co-protagonista Jimmy O. Yang si è unito al team di scrittura della serie.

Nel catalogo americano di Netflix, The Office si è classificata tra gli show più seguiti, un motivo che ha spinto la compagnia a dare una seconda possibilità a Space Force. Inoltre, Carell si era detto pronto a tornare in una nuova stagione e ha fatto pressioni affinché la serie venisse rinnovata, nonostante il parere non proprio favorevole della critica – su RottenTomatoes.com ha una valutazione del 38%.