Una coppia d’eccezione formata dall’attrice Premio Oscar Julianne Moore e dall’astro nascente di Hollywood Nicholas Galitzine sarà al centro di Mary & George. La nuova oltraggiosa serie TV andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dal prossimo 7 aprile e ogni domenica con due nuovi episodi.

Mary & George è una produzione Hera Pictures e Sky Studios. Julianne Moore è anche produttrice esecutiva, insieme con Liza Marshall, Oliver Hermanus, Sam Hoyle e D.C. Moore. Quest’ultimo è il creatore e lo scrittore.

Il titolo è ispirato a vicende realmente accadute, raccontate nel dal saggio di Benjamin Woolley, The King’s Assassin. Mary Villiers (Moore) è una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa al punto da allevare il suo secondogenito George (Galitzine) con il solo scopo nella vita di sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra (Tony Curran), provando a trarre vandaggio dalla vulnerabilità del sovrano al cospetto di uomini affascinanti.

Mentre l’ingenuo figlio è sotto i riflettori per il suo rapporto intenso col re, la madre tesse trame e sotterfugi che portano la sua famiglia a diventare una delle più potenti di tutta Inghilterra. Nel frattempo George deve fare i conti con il rapporto che ha con sua madre che inizia a deteriorarsi e con la sua volontà di lasciare un segno nella storia del Regno.

Oltre agli interpreti citati, fanno parte del cast principale di Mary & George anche:

Nicola Walker – Elizabeth Hatton

Niamh Algar – Sandie

Trine Dyrholm – regina Anna

Sean Gilder – Sir Thomas Compton

Adrian Rawlins – Sir Edward Coke

Mark O’Halloran – Sir Francis Bacon

Joseph Mawle – Sir Walter Raleigh

Laurie Davidson – Robert Carr

La regia dei 7 episodi è curata da Oliver Hermanus, Alex Winckler e Florian Cossen.

