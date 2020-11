Tutto è pronto per l’esordio di cast e personaggi di Romulus che da oggi, 6 novembre, impegneranno il prime time del venerdì su Sky Atlantic. In realtà gli abbonati “anziani” hanno già avuto modo di vedere i primi due episodi nelle scorse ore e gustare un racconto epico firmato dalla sapiente mano di Matteo Rovere, showrunner di questo progetto.

Il pubblico verrà travolto dagli eventi, dagli scontri e dalla storia della serie con la quale si viaggerà indietro nel tempo, nel Lazio antico dell’ottavo secolo a.C., nella Terra dei Trenta Re. I vari sovrani della Lega Latina si riuniscono ad Alba Longa per parlare con Numitor (Yorgo Voyagis), il Re dei Re, perché la siccità sta raggiungendo livelli preoccupanti e bisogna capire cosa c’è da fare. A complicare le cose ci pensa il tradimento di Amaulius (Sergio Romano), fratello minore del Re dei Re, mentre i gemelli Yemos (Andrea Arcangeli) e Enitos (Giovanni Buselli) sono obbligati ad abbracciare il loro destino.

Nel loro destino ci sono fuoco e guerra e anche la visione della vestale Ilia (Marianna Fontana), lo conferma. Partono da qui cast e personaggi di Romulus che da oggi, con un doppio episodio, proveranno a raccontare al pubblico dove ci troviamo, quali sono i protagonisti di questa storia e cosa ne sarà di loro. Intorno ad eredi e Re, ci sono anche il il giovane orfano Wiros (Francesco Di Napoli), uno schiavo di Velia, pronto per il rito di iniziazione, i Lupercalia, che lo trasformerà in uomo. Nel bosco si nasconde la feroce Rumia (Silvia Calderoni), la dea dei lupi.

Nel secondo episodio di Romulus, Yemos scappa nel bosco per non essere trovato dai soldati ora fedeli ad Amulius e lì conosce Wiros capace di capire subito che lui potrebbe essere un prezioso alleato in un mondo ostile e violento. Distrutta dal dolore di una grave perdita, Ilia si ribella al suo ruolo e sfida apertamente la dea Vesta e per punizione viene rinchiusa in una buca sottoterra e al buio.

Nel cast e personaggi di Romulus troviamo anche Vanessa Scalera nei panni di Silvia, la figlia di Re Numitor e la madre di Yemos e Enitos; Ivana Lotito nei panni di Gala, moglie di Amulius e madre di Ilia; Massimiliano Rossi è Spurius, il re di Velia, alleato di Amulius; Demetra Avincola è Deftri, una giovane donna che si avvicina a Wiros.