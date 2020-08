Prima di Euphoria 2 ci sarà un “episodio ponte”, le anticipazioni di Zendaya

La sosta forzata cui Hollywood è sottoposta da mesi ha costretto al rinvio una grossa fetta delle serie tv previste per la seconda parte dell’anno, e fra queste anche Euphoria 2. I nuovi episodi del teen drama HBO non arriveranno prima del 2021, ma in un’intervista con Ben Platt, presentatore ospite del Jimmy Kimmel Live!, la protagonista Zendaya ha offerto ai fan alcuni piccoli aggiornamenti e un interessante annuncio: la seconda stagione di Euphoria sarà anticipata da un “episodio ponte” che ci aiuterà a ingannare l’attesa.

Stiamo cercando di trovare un modo che ci permetta di creare una seconda stagione di cui tutti possiamo essere davvero orgogliosi, e dalla quale si possa trarre il meglio mantenendo allo stesso tempo la massima sicurezza, ha spiegato. Quindi potremmo girare un piccolo episodio ponte. Non so come descriverlo esattamente, ma sarebbe un episodio che possiamo girare con un numero ristretto di persone in un ambiente più sicuro, che dia qualcosa a chiunque ama la serie, qualcosa che ci aiuti a ingannare l’attesa finché non potremo girare la seconda stagione.

Quale sia questo momento, però, è difficile prevederlo. [A marzo] eravamo pronti a iniziare la seconda stagione, avevamo già fatto i table read e le prove dei costumi e tutto il resto, poi è successo quel che sappiamo e la produzione è stata interrotta. Il tutto è capitato esattamente due giorni prima che iniziassimo le riprese, ha aggiunto.

Già alcune settimane fa Zendaya aveva promesso a InStyle una bellissima Euphoria 2. Rue mi manca molto. Per me è come una sorella minore, da molti punti di vista, e tornare a interpretarla mi fa sentire a casa. [I nostri autori] hanno scritto una bellissima seconda stagione, ma per farla come vogliamo dobbiamo aspettare che esistano le giuste condizioni di sicurezza. Per il momento la nostra idea sarebbe quella di girare un paio di episodi ponte che possano essere prodotti in sicurezza ma non siano necessariamente parte della seconda stagione. Speriamo di poterlo fare nei prossimi mesi, non vedo l’ora.

In qualsiasi momento arrivi Euphoria 2, fra le prime domande a dover trovare risposta c’è quella relativa allo psichedelico cliffhanger del primo finale di stagione. Già un anno fa Storm Reid, interprete di Gia, presentava la scena all’EW come un frutto dell’interpretazione personale. Molti mi hanno chiesto se [Rue] fosse morta o no, o se avesse avuto una ricaduta nell’ultimo episodio. Ripeto, dipende tutto dall’interpretazione personale, e le possibili domande degli spettatori sugli eventi dell’ottavo episodio troveranno risposta nei primi episodi di Euphoria 2.